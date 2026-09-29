Slovakya vs Kazakistan maçı hangi kanalda, Slovakya vs Kazakistan maçı nereden CANLI izlenir?

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Slovakya ile Kazakistan arasında oynanacak kritik karşılaşma öncesinde "Slovakya vs Kazakistan maçı hangi kanalda?" ve "Slovakya vs Kazakistan maçı nereden CANLI izlenir?" soruları en çok aranan konular arasında yer alıyor. İki takımın zorlu randevusunu ekran başından takip etmek isteyen futbolseverler için yayıncı kuruluş, maç saati ve karşılaşmanın oynanacağı stadyum gibi merak edilen tüm bilgileri sizler için derledik.

SLOVAKYA - KAZAKİSTAN MAÇI NE ZAMAN?

Slovakya ile Kazakistan, UEFA Uluslar Ligi kapsamında 29 Eylül 2026 Salı akşamı kozlarını paylaşacak. Grupta sıralamayı doğrudan etkileyebilecek bu karşılaşmada iki ekip de sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

SLOVAKYA - KAZAKİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Mücadelenin başlama düdüğü Türkiye saatiyle 21.45'te çalacak. Maç saatinde son dakika değişikliği yaşanma ihtimaline karşı resmi duyuruların takip edilmesi önem taşıyor.

SLOVAKYA - KAZAKİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Futbolseverler için sevindirici haber yayın cephesinden geldi. Slovakya - Kazakistan maçı, S Sport Plus üzerinden canlı olarak ekranlara gelecek. Böylece karşılaşmayı Türkiye'den takip etmek isteyen taraftarlar, mücadelenin her anına anlık olarak ulaşabilecek.

S SPORT PLUS NASIL İZLENİR?

S Sport Plus, internet tabanlı bir yayın platformu olarak hizmet veriyor. Karşılaşma için Digiturk, D-Smart, Tivibu gibi televizyon platformlarında doğrulanmış bir kanal numarası bulunmuyor. Maçı izlemek isteyenler, S Sport Plus'ın internet sitesi veya mobil uygulaması üzerinden abonelik ile yayına erişebilecek. Yayın akışında ya da erişim bağlantılarında değişiklik olabileceğinden, güncel bilgiler için resmi yayıncının takip edilmesi tavsiye ediliyor.

SLOVAKYA - KAZAKİSTAN MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşmaya Slovakya'nın Kosice şehrindeki Kosice Stadyumu ev sahipliği yapacak. Ev sahibi Slovakya, taraftarının desteğini arkasına alarak kritik üç puanı hanesine yazdırmak istiyor. Kazakistan ise zorlu deplasmandan puanla dönerek grup yarışında önemli bir avantaj yakalamanın peşinde.

SLOVAKYA - KAZAKİSTAN MAÇI CANLI İZLENİR Mİ?

Evet, Slovakya - Kazakistan maçı S Sport Plus aracılığıyla canlı olarak izlenebilecek. Futbolseverlerin korsan yayın sitelerinden uzak durması ve karşılaşmayı resmi yayıncı üzerinden takip etmesi öneriliyor.