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Tuna Nehri'nin debisi Slovakya'da saniyede 575,9 metreküpe düşerek rekor kırdı

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Slovakya'da yüksek sıcaklıklar ve yağış azlığı nedeniyle Tuna Nehri'nin debisi düştü. SHMU, Bratislava'nın Devin bölgesinde ortalama günlük debinin 5 Ekim Salı günü saniyede 575,9 metreküpe indiğini, bunun Kasım 1900'den bu yana en düşük akış olduğunu açıkladı.

Avrupa'nın en büyük nehirlerinden biri olan Tuna Nehri'nin Slovakya'daki debisi tarihi sebiyeye geriledi.

Slovakya'da etkili olan yüksek sıcaklıklar ve yağış azlığı nedeniyle Tuna Nehri'nin debisi düştü. Slovak Hidrometeoroloji Enstitüsü'nden (SHMU) yapılan açıklamada, başkent Bratislava'nın Devin bölgesinden geçen Tuna Nehri'nde ortalama günlük debinin 5 Ekim Salı günü saniyede 575.9 metreküpe düştüğü ifade edildi. SHMU Sözcüsü Ivan Garcar bunun, ölçümlerin başladığı Kasım 1900'den bu yana kaydedilen en düşük ortalama günlük akış miktarı olduğunu belirtti.

SHMU 3 hafta önce bu yılki yaz mevsiminin 1931'den bu yana Slovakya'da kaydedilen en sıcak üçüncü yaz olduğunu belirterek ülkenin yaklaşık yüzde 90'ını etkileyen "şiddetli" ve "aşırı kuraklık" yaşandığını açıklamıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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