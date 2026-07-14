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Beşiktaş, hazırlık maçında Spartak Trnava'ya mağlup oldu

Beşiktaş, hazırlık maçında Spartak Trnava'ya mağlup oldu
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Yeni sezon hazırlıklarını Slovakya'da sürdüren Beşiktaş, hazırlık maçında Spartak Trnava'ya 3-2 mağlup oldu. Siyah-beyazlıların gollerini İlhan Fakılı ve Tiago Djalo kaydetti.

Yeni sezon hazırlıklarını Slovakya'da sürdüren Beşiktaş, hazırlık maçında karşılaştığı Spartak Trnava'ya 3-2 mağlup oldu.

Beşiktaş, Stadion Antona Malatinskeho'da oynanan hazırlık maçında Spartak Trnava ile karşılaştı. Siyah-beyazlılar müsabakaya; Doğan Alemdar, Taylan Bulut, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Wilfred Ndidi, Salih Özcan, Vaclav Cerny, Orkun Kökçü, İlhan Fakılı ve Semih Kılıçsoy 11'iyle başladı.

Müsabakanın ilk yarısını 3-1 geride kapatan Beşiktaş, sahadan 3-2 mağlup ayrıldı. Kartal'ın gollerini İlhan Fakılı ile Tiago Djalo kaydetti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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