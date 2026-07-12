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Beşiktaş, yeni sezona Slovakya'da hazırlanıyor

Beşiktaş, yeni sezona Slovakya'da hazırlanıyor
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Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına Slovakya'nın Bratislava kentinde kamp yaptığı otelde kondisyon ve taktik ağırlıklı antrenmanla devam etti.

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına Slovakya'nın Bratislava kentinde kamp yaptığı otelde bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik Direktör Vincenzo Italiano'nun yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, tam sahada top kapma ve taktiksel çalışmalarından ardından tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, yeni sezon hazırlıklarına yarın TSİ 11.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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