Haberler

Kassoum Ouattara, Beşiktaş formasıyla ilk antrenmanına çıktı

Kassoum Ouattara, Beşiktaş formasıyla ilk antrenmanına çıktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beşiktaş, Slovakya kampında yeni transfer Kassoum Ouattara'nın da katılımıyla antrenman yaptı. Takım, kondisyon ve taktik çalışmasının ardından çift kale maçla günü tamamladı.

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına Slovakya'nın Bratislava kentinde kamp yaptığı otelde akşam yaptığı antrenmanla devam ederken, yeni transfer Kassoum Ouattara da takımla ilk idmanına çıktı.

Teknik Direktörümüz Vincenzo Italiano'nun yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, 5'e 2 top kapma çalışmasının ardından minyatür kale taktik çalışmasıyla devam etti. Antrenman, yarı sahada yapılan çift kale maçın ardından salon çalışmasıyla tamamlandı. Beşiktaş'ın yeni transferi Fransız oyuncu yeni transfer Kassoum Ouattara da antrenmanda yer aldı.

Siyah-beyazlılar, yeni sezon hazırlıklarına yarın TSİ 10.00'da sahada ve 17.00'de salonda yapacağı antrenmanlarla devam edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İstanbul'da erkeklere tacizde bulunan kadın sağlık kuruluşuna sevk edildi

Erkeklerin korkulu rüyası olan kadınla ilgili jet karar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cengizhan Şimşek, Kırkpınar'ı kazanırsa güreş tutacağı hayvanı açıkladı

Kırkpınar'ı kazanırsa güreş tutacağı hayvanı açıkladı
Mahalleliden hırsızlara sıra dışı tuzak: Yakalayıp koli bandıyla 'Teletabilere' benzettiler

Canlarından bezen mahalleliden sıra dışı tuzak! Bu hale getirdiler
Silahla vurdukları adamı darbederek öldürdüler: Cinayet anı kamerada

Vurdukları yetmedi, döve döve öldürdüler
Suriye'de askeri havaalanı yakınında mayın patlaması sonucu 5 kişi öldü

Komşuda bir patlama daha! Can kaybı yine çok yüksek
Şut çekmek isteyen robot kendisini sakatladı

Şut çekmek isteyen robotun sistemi çöktü! Sonrasında olanlar inanılmaz
Diyarbakır'da 40 derece sıcaktan bunalanlar camilerde uyudu

Hem daha serin hem masrafsız! Sıcaktan bunalan kendini oraya attı
İlaçlanan ağaçtan topladığı kirazdan yedikten sonra fenalaşan vatandaş hayatını kaybetti

Ağaçtan toplayıp yediği meyve, sonu oldu! Eşi de yaşam savaşı veriyor