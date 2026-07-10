Haberler

Beşiktaş, Mattersburg'u İlhan Fakılı'nın golüyle geçti

Beşiktaş, Mattersburg'u İlhan Fakılı'nın golüyle geçti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beşiktaş, Slovakya kampındaki üçüncü hazırlık maçında Mattersburg'u 1-0 mağlup etti. Siyah-beyazlılar, İlhan Fakılı'nın attığı golle sahadan galip ayrıldı.

Süper Lig devi Beşiktaş, Slovakya kampındaki üçüncü hazırlık maçında karşılaştığı Mattersburg’u 1-0'lık skorla mağlup etti.

BEŞİKTAŞ'IN 11'İ

Pappelstadion’da oynanan maça siyah-beyazlılar; Emir Yaşar, Kartal Kayra Yılmaz, İlhan Fakılı, Rıdvan Yılmaz, Cumali Gürsel, Mustafa Azem Yortaç, Ali Pağda, Fahri Kerem Ay, Ahmet Sami Bircan, Asım Efe Işık ve Semih Kılıçsoy ilk 11'i ile başladı.

TEK GOL İLHAN FAKILI'DAN

35'er dakika oynanan müsabakanın ilk yarısını golsüz geçen Beşiktaş, sahadan 1-0 galip ayrıldı. Siyah-beyazlıların golünü yeni transfer İlhan Fakılı kaydetti.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Bakan Fidan: CAATSA konusunda uygun adımları atıyoruz, kısa sürede neticeye ulaşacağız

Bakan Fidan müjdeyi bu sözlerle verdi: Kısa sürede neticeye ulaşacağız
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mason Greenwood'da mutlu son! Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferi

F.Bahçe'den sezonun en büyük transferi! Türk futbol tarihine geçecek
Trossard'ın menajerinden Fenerbahçe için açıklama

Menajerinden F.Bahçe için açıklama!
Brezilyalı efsane Dunga'dan Türkiye itirafı

Brezilyalı efsane'den Türkiye itirafı
CHP Niğde İl Başkanlığı’nda yeni yönetim polis eşliğinde geldi, binaya sokulmadı

CHP'de tansiyon yine tavan: Yeni yönetim arkasına bakmadan gitti
Gazeteci Mehmet Akif Ersoy hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi

Mehmet Akif Ersoy'la ilgili iddianame kabul edildi! İşte istenen ceza
İki ilde alarm! Et ürünlerinde mide bulandıran bulgu

İki ilde alarm! Sucuk ve kıymadan neler çıktı neler
Miçotakis mehterle karşılandı, AP'den eş zamanlı 'Kıbrıs' adımı geldi

Miçotakis mehterle karşılandı, hemen Türkiye karşıtı hamle geldi