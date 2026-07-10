Beşiktaş, Mattersburg'u İlhan Fakılı'nın golüyle geçti
Beşiktaş, Slovakya kampındaki üçüncü hazırlık maçında Mattersburg'u 1-0 mağlup etti. Siyah-beyazlılar, İlhan Fakılı'nın attığı golle sahadan galip ayrıldı.
Süper Lig devi Beşiktaş, Slovakya kampındaki üçüncü hazırlık maçında karşılaştığı Mattersburg’u 1-0'lık skorla mağlup etti.
BEŞİKTAŞ'IN 11'İ
Pappelstadion’da oynanan maça siyah-beyazlılar; Emir Yaşar, Kartal Kayra Yılmaz, İlhan Fakılı, Rıdvan Yılmaz, Cumali Gürsel, Mustafa Azem Yortaç, Ali Pağda, Fahri Kerem Ay, Ahmet Sami Bircan, Asım Efe Işık ve Semih Kılıçsoy ilk 11'i ile başladı.
TEK GOL İLHAN FAKILI'DAN
35'er dakika oynanan müsabakanın ilk yarısını golsüz geçen Beşiktaş, sahadan 1-0 galip ayrıldı. Siyah-beyazlıların golünü yeni transfer İlhan Fakılı kaydetti.