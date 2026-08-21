Haberler

Erzincanlı milli güreşçi Elmira Yasin dünya üçüncüsü oldu

Erzincanlı milli güreşçi Elmira Yasin dünya üçüncüsü oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Slovakya’nın başkenti Bratislava’da düzenlenen U20 Dünya Güreş Şampiyonası’nda mücadele eden Erzincanlı milli güreşçi Elmira Yasin, 76 kiloda dünya üçüncüsü oldu.

Slovakya'nın başkenti Bratislava'da düzenlenen U20 Dünya Güreş Şampiyonası'nda mücadele eden Erzincanlı milli güreşçi Elmira Yasin, 76 kiloda dünya üçüncüsü oldu.

Ay-yıldızlı forma ile şampiyonada mindere çıkan Yasin, bronz madalya müsabakasında ABD'li rakibi Piper Meredith Fowler ile karşılaştı.

Rakibini 6-5 mağlup eden milli sporcu, bronz madalyanın sahibi olarak dünya üçüncülüğünü elde etti.

Erzincanlı milli güreşçinin elde ettiği derece kentte büyük sevinç ve gururla karşılandı.

Yasin'i tebrik eden yetkililer, genç sporcunun başarısının artarak devam etmesi temennisinde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Alihan Kuriş'in aranan kardeşi Hilmi Tuna Kuriş yurt dışına kaçarken yakalandı

Süleymancılar'ın liderinin kardeşi yurt dışına kaçarken yakalandı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uçakta pes dedirten görüntü! Klozet kapağını kaldırmadan dışkı bıraktı

Tuvaletin kapısını açan kabin memurları hayatlarının şokunu yaşadı
Süper Lig'de topa vuramıyordu, yeni takımında şov yapıyor

Süper Lig'de topa vuramıyordu, yeni takımında şov yapıyor
Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık kapıda! Talisca için anlaşma iddiası

Fener taraftarını kahreden haberi duyurdular
Mehmet Ali Erbil’in torunuyla yaptığı görenleri şaşırttı!

Mehmet Ali Erbil’in torunuyla yaptığı görenleri şaşırttı!
Dursun Özbek en sonunda patladı: Bıktım

"Ben bundan bıktım" diyerek patladı
Rolünden çıkamamış gibi! Kurtlar Vadisi oyuncusundan trafikte yakışıksız hareketler

Kurtlar Vadisi oyuncusundan yakışıksız hareketler
Aman Aziz Yıldırım görmesin! Fener taraftarını çileden çıkaran olay

Bu ne böyle hocam? Eğer doğruysa güle güle