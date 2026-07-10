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Hazırlık maçı: Beşiktaş: 1 Mattersburg: 0

Hazırlık maçı: Beşiktaş: 1 Mattersburg: 0
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Beşiktaş, Slovakya kampındaki üçüncü hazırlık maçında Mattersburg'u 1-0 yendi. Siyah-beyazlıların golünü İlhan Fakılı kaydetti.

Beşiktaş, Slovakya kampındaki üçüncü hazırlık maçında karşılaştığı Mattersburg'u 1-0 mağlup etti.

Pappelstadion'da oynanan maça siyah-beyazlılar; Emir Yaşar, Kartal Kayra Yılmaz, İlhan Fakılı, Rıdvan Yılmaz, Cumali Gürsel, Mustafa Azem Yortaç, Ali Pağda, Fahri Kerem Ay, Ahmet Sami Bircan, Asım Efe Işık ve Semih Kılıçsoy ilk 11'i ile başladı. 35'er dakika oynanan müsabakanın ilk yarısını golsüz geçen Beşiktaş, sahadan 1-0 galip ayrıldı. Siyah-beyazlıların golünü İlhan Fakılı kaydetti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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