Beşiktaş, günü tek antrenmanla tamamladı
Beşiktaş, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Slovakya'da sabah antrenmanı yaptı. Isınma, top kapma ve taktik çalışmalarının ardından yarın iki hazırlık maçı oynayacak.
YENİ sezon hazırlıklarını Slovakya'da sürdüren Beşiktaş, günün tek antrenmanını sabah saatlerinde yaptı.
Teknik direktör Vincenzo Italiano yönetiminde yapılan antrenman; ısınma koşularıyla başlayıp, 5'e 2 top kapma, tam sahada taktiksel çalışma ve duran top çalışmalarıyla devam etti. Antrenman, salon çalışmasıyla sona erdi.
Siyah-beyazlılar, yeni sezon çalışmalarına yarın TSİ 12.00'de Dynamo Malzenice ve 18.30'da Spartak Trnava ile yapacağı hazırlık maçlarıyla devam edecek.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı