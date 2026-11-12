Macron'un gözleri önünde iki asker yere yığıldı! Tören yarıda kesildi

Macron'un gözleri önünde iki asker yere yığıldı! Tören yarıda kesildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Slovakya Cumhurbaşkanı Peter Pellegrini'yi Elysee Sarayı'nda karşıladığı törende iki asker peş peşe yere yığıldı. Macron ve saray görevlileri askerlere müdahale ederken, fenalaşan askerlerin sağlık durumları ve olayın nedeni henüz açıklanmadı.
- Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Elysee Sarayı'nda Slovakya Cumhurbaşkanı Peter Pellegrini'yi karşıladığı resmi törende görevli iki asker kısa aralıklarla yere yığıldı.
- Olay 11 Kasım Çarşamba günü Paris'teki Elysee Sarayı'nda meydana geldi; ilk askerin düşme anı Slovak televizyonu TV JOJ tarafından kaydedildi.
- İki askerin fenalaşma nedeni ve sağlık durumlarına ilişkin resmi açıklama yapılmadı; karşılama programı kesintinin ardından devam etti.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Slovakya Cumhurbaşkanı Peter Pellegrini'yi Elysee Sarayı'nda karşıladığı sırada beklenmedik bir olay yaşandı. Resmi karşılama töreninde görevli iki asker, kısa aralıklarla yere yığıldı. Macron'un askerlerden birinin yardımına koştuğu anlar kameralara yansırken, olayın nedeni henüz belirlenemedi.
İLK ASKER MACRON'UN GÖZLERİ ÖNÜNDE YERE YIĞILDI
Olay, 11 Kasım Çarşamba günü Fransa'nın başkenti Paris'teki Elysee Sarayı'nda meydana geldi. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, resmi ziyaret kapsamında ülkeye gelen Slovakya Cumhurbaşkanı Peter Pellegrini'yi karşılamaya hazırlanırken tören alanında görevli bir asker aniden fenalaştı.
Slovak televizyonu TV JOJ tarafından kaydedilen görüntülerde, tören kıyafetiyle bekleyen askerin önce dengesini kaybettiği, ardından elindeki kılıcı indirerek geriye doğru yere yığıldığı görüldü. Olayı fark eden Macron ve saray görevlileri hemen askerin yanına yöneldi. Görevliler tarafından bulunduğu yerden kaldırılan asker, tören alanından uzaklaştırıldı.
İKİNCİ ASKER DE YERE YIĞILDI
Fransız basınında yer alan haberlere göre olay bununla sınırlı kalmadı. Macron'un Slovakya Cumhurbaşkanı Pellegrini'yi karşılamasının ardından ikinci bir tören askeri de yere yığıldı.
İkinci askerin düşme anı kameranın görüş alanı dışında kalırken, kılıcının yere çarpma sesi duyuldu. Macron'un yaşanan ikinci olay karşısında da tepki verdiği görüntülere yansıdı. Kısa aralıklarla yaşanan iki olayın ardından saray görevlileri askerlere müdahale etti.
ASKERLERİN SAĞLIK DURUMU BİLİNMİYOR
Yaşananların ardından resmi karşılama programına devam edildi ve Macron, Slovak mevkidaşı Pellegrini ile görüşmesini gerçekleştirdi.
İki askerin neden fenalaştığına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Askerlerin sağlık durumları hakkında da kamuoyuyla herhangi bir bilgi paylaşılmadı.