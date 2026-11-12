Macron'un gözleri önünde iki asker yere yığıldı! Tören yarıda kesildi

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Slovakya Cumhurbaşkanı Peter Pellegrini'yi Elysee Sarayı'nda karşıladığı sırada beklenmedik bir olay yaşandı. Resmi karşılama töreninde görevli iki asker, kısa aralıklarla yere yığıldı. Macron'un askerlerden birinin yardımına koştuğu anlar kameralara yansırken, olayın nedeni henüz belirlenemedi.

İLK ASKER MACRON'UN GÖZLERİ ÖNÜNDE YERE YIĞILDI

Olay, 11 Kasım Çarşamba günü Fransa'nın başkenti Paris'teki Elysee Sarayı'nda meydana geldi. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, resmi ziyaret kapsamında ülkeye gelen Slovakya Cumhurbaşkanı Peter Pellegrini'yi karşılamaya hazırlanırken tören alanında görevli bir asker aniden fenalaştı.

Slovak televizyonu TV JOJ tarafından kaydedilen görüntülerde, tören kıyafetiyle bekleyen askerin önce dengesini kaybettiği, ardından elindeki kılıcı indirerek geriye doğru yere yığıldığı görüldü. Olayı fark eden Macron ve saray görevlileri hemen askerin yanına yöneldi. Görevliler tarafından bulunduğu yerden kaldırılan asker, tören alanından uzaklaştırıldı.

İKİNCİ ASKER DE YERE YIĞILDI

Fransız basınında yer alan haberlere göre olay bununla sınırlı kalmadı. Macron'un Slovakya Cumhurbaşkanı Pellegrini'yi karşılamasının ardından ikinci bir tören askeri de yere yığıldı.

İkinci askerin düşme anı kameranın görüş alanı dışında kalırken, kılıcının yere çarpma sesi duyuldu. Macron'un yaşanan ikinci olay karşısında da tepki verdiği görüntülere yansıdı. Kısa aralıklarla yaşanan iki olayın ardından saray görevlileri askerlere müdahale etti.

ASKERLERİN SAĞLIK DURUMU BİLİNMİYOR

Yaşananların ardından resmi karşılama programına devam edildi ve Macron, Slovak mevkidaşı Pellegrini ile görüşmesini gerçekleştirdi.

İki askerin neden fenalaştığına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Askerlerin sağlık durumları hakkında da kamuoyuyla herhangi bir bilgi paylaşılmadı.