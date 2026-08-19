Milli Güreşçi Salih Yusuf Yazıcı'dan Dünya İkinciliği
Kayseri Şekerspor'un milli sporcusu Salih Yusuf Yazıcı, Slovakya'nın başkenti Bratislava'da düzenlenen U20 Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 72 kiloda dünya ikincisi oldu. Turnuvada rakiplerini sırasıyla yenerek finale yükselen Yazıcı, finalde Rus rakibine kaybederek gümüş madalya kazandı.
Kayseri Şekerspor'un milli sporcusu Salih Yusuf Yazıcı, Slovakya'nın başkenti Bratislava'da düzenlenen U20 Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 72 kiloda dünya ikincisi oldu.
Şampiyonada başarılı bir performans sergileyen Yazıcı; ilk turda Hintli Vinit Vinit'i 9-0, ikinci turda Mısırlı Mohammed Shaban Elsayed Ibrahim'i 2-1 mağlup etti. Çeyrek finalde Kazakistanlı Marlan Bakayev'i 9-2 öndeyken tuşla geçen milli güreşçi, yarı finalde Meksikalı Jorge Angel Gomez Garcia'yı 7-2 yenerek finale yükseldi.
Finalde Rusya'dan Mingian Goriaev ile karşılaşan Salih Yusuf Yazıcı, müsabakayı kaybederek şampiyonayı gümüş madalya ile tamamladı.