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Beşiktaş, Bratislava'daki çalışmalarını salonda sürdürdü

Beşiktaş, Bratislava'daki çalışmalarını salonda sürdürdü
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Beşiktaş, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Slovakya'nın Bratislava kentinde kamp yaptığı otelde basına kapalı bir salon antrenmanı gerçekleştirdi. Teknik direktör Vincenzo Italiano yönetimindeki idman, kondisyon ve kuvvetlendirme çalışmalarıyla yaklaşık 1 saat sürdü. Siyah-beyazlılar, yarın MTE 1904 KFT ile hazırlık maçı yapacak.

BEŞİKTAŞ, yeni sezon hazırlıklarına Slovakya'nın Bratislava kentinde kamp yaptığı otelde bu akşam salonda yaptığı antrenmanla devam etti.

Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat sürdü.

Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon çalışmasıydı. Kuvvetlendirme çalışmasıyla başlayan idman, fiziksel dayanıklılık hareketleriyle sona erdi.

Siyah-beyazlılar, yeni sezon hazırlıklarına yarın sabah yapılacak antrenman sonrasında TSİ 18.00'de MTE 1904 Sporttelep'te MTE 1904 KFT takımıyla yapacağı hazırlık maçıyla devam edecek.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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