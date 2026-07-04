Beşiktaş, Bratislava'daki çalışmalarını salonda sürdürdü
Beşiktaş, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Slovakya'nın Bratislava kentinde kamp yaptığı otelde basına kapalı bir salon antrenmanı gerçekleştirdi. Teknik direktör Vincenzo Italiano yönetimindeki idman, kondisyon ve kuvvetlendirme çalışmalarıyla yaklaşık 1 saat sürdü. Siyah-beyazlılar, yarın MTE 1904 KFT ile hazırlık maçı yapacak.
BEŞİKTAŞ, yeni sezon hazırlıklarına Slovakya'nın Bratislava kentinde kamp yaptığı otelde bu akşam salonda yaptığı antrenmanla devam etti.
Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat sürdü.
Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon çalışmasıydı. Kuvvetlendirme çalışmasıyla başlayan idman, fiziksel dayanıklılık hareketleriyle sona erdi.
Siyah-beyazlılar, yeni sezon hazırlıklarına yarın sabah yapılacak antrenman sonrasında TSİ 18.00'de MTE 1904 Sporttelep'te MTE 1904 KFT takımıyla yapacağı hazırlık maçıyla devam edecek.
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