Yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, Slovakya temsilcisi Spartak Trnava ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlı ekibin son durumunu görmek isteyen futbolseverler ise "Spartak Trnava Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunun yanıtını merak ediyor. İşte mücadeleye ilişkin yayın bilgileri, maç saati ve tüm ayrıntılar...

SPARTAK TRNAVA BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, kamp programı kapsamında Slovakya temsilcisi Spartak Trnava ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlı taraftarlar, karşılaşmanın tarihi, başlama saati, yayıncı kuruluşu ve oynanacağı stat hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Peki Spartak Trnava-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte mücadeleye ilişkin tüm detaylar...

SPARTAK TRNAVA BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

Spartak Trnava ile Beşiktaş arasındaki hazırlık karşılaşması 14 Temmuz 2026 Salı günü oynanacak. Siyah-beyazlı ekip, yeni sezon öncesindeki hazırlıklarını bu önemli mücadeleyle sürdürecek.

SPARTAK TRNAVA BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

Hazırlık mücadelesi, Türkiye saati ile 18.30'da başlayacak. Teknik heyet, karşılaşmada oyuncuların fiziksel ve taktiksel durumunu değerlendirme fırsatı bulacak.

SPARTAK TRNAVA BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Spartak Trnava-Beşiktaş hazırlık maçı S Sport Plus platformundan canlı olarak yayınlanacak. Mücadele, dijital yayın platformu üzerinden aboneler tarafından takip edilebilecek.

S SPORT PLUS CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Karşılaşmayı izlemek isteyen futbolseverler, S Sport Plus uygulaması ve internet platformu üzerinden maçı canlı olarak takip edebilecek. Yayın, internet bağlantısı bulunan bilgisayar, akıllı telefon, tablet ve uyumlu akıllı televizyonlar aracılığıyla izlenebilecek.

SPARTAK TRNAVA BEŞİKTAŞ MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Hazırlık karşılaşması, Slovakya'da bulunan Slovakya Stadyumu'nda oynanacak. Beşiktaş, kamp sürecindeki çalışmalarını sahaya yansıtarak yeni sezon öncesinde önemli bir prova gerçekleştirecek.

BEŞİKTAŞ HAZIRLIK KAMPINDA TEMPOSUNU ARTIRIYOR

Siyah-beyazlı ekip, yeni sezon öncesinde oynadığı hazırlık maçlarıyla hem fiziksel seviyesini yükseltmeyi hem de teknik ekibin farklı oyun planlarını sahada test etmeyi hedefliyor. Spartak Trnava karşılaşması da takımın son durumunu görmek ve oyuncuların performansını değerlendirmek açısından önemli bir hazırlık sınavı olacak.