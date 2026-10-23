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Enerji Bakanlığı ile Slovakya Ekonomi Bakanlığı doğal gaz odaklı mutabakat imzaladı

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Enerji Bakanlığı ile Slovakya Ekonomi Bakanlığı doğal gaz odaklı mutabakat imzaladı
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Slovakya Ekonomi Bakanlığı enerji iş birliği mutabakat zaptı imzaladı. Bayraktar, zaptın başta doğal gaz ticareti olmak üzere yenilenebilir, nükleer ve kritik minerallerde iş birliği potansiyelini değerlendirmeyi amaçladığını belirtti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Slovakya Ekonomi Bakanlığı arasında 'Enerji Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı' imzalandı.

Bakan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'da, Slovakya Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Sayın Denisa Sakova ve beraberindeki heyet ile bir araya geldik. Görüşmemizde, doğal gaz tedarikinden nükleer enerjiye, yenilenebilir kaynaklardan enerji verimliliğine ve arz güvenliğine kadar geniş bir yelpazedeki iş birliği imkanlarını değerlendirdik. Görüşmemizin ardından Bakanlığımız ile Slovakya Ekonomi Bakanlığı arasında; başta doğal gaz ticareti olmak üzere yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, nükleer enerji ve kritik mineraller alanlarındaki iş birliği potansiyelini değerlendirmek ve ortak yol haritasını belirlemek amacıyla hazırlanan 'Enerji Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı'nı imza altına aldık. Slovakya ile her dönemde güçlenen ilişkilerimizin temelinde, Orta ve Doğu Avrupa'nın enerji arz güvenliğine katkı sunmaya, ülkelerimiz arasındaki dostluğu somut ve stratejik enerji ortaklıklarıyla güçlendirmeye kararlılıkla devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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