Y. Denizli Basket, 11 Kasım'da BC Prievidza deplasmanında galibiyet hedefliyor

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siyahlılar, 11 Kasım Çarşamba günü oynanacak karşılaşmada deplasmandan galibiyetle dönmeyi hedefliyor.

Türkiye'yi ve Denizli'yi Avrupa kupalarında temsil eden Y. Denizli Basket, FIBA Europe Cup'ta yeni bir sınava çıkıyor. G Grubu'nda mücadele eden Denizli temsilcisi, bu kez Slovakya deplasmanında BC Prievidza ile karşı karşıya gelecek. 11 Kasım Çarşamba günü Slovakya'nın Prievidza kentinde oynanacak mücadele saat 21.00'de başlayacak. Zorlu deplasmanda parkeden galibiyetle ayrılmak isteyen Y. Denizli Basket, grup sıralamasındaki iddiasını güçlendirmek için mücadele edecek.

Yeşil-siyahlılar, Avrupa kupasında ortaya koyduğu performansı Slovakya'da da sürdürerek Denizli'ye avantajlı bir sonuçla dönmenin hesaplarını yapıyor. BC Prievidza ile Y. Denizli Basket arasındaki karşılaşma, Türkiye saatiyle 21.00'de başlayacak. Avrupa heyecanını takip etmek isteyen basketbolseverler, mücadeleyi FIBA'nın YouTube kanalı üzerinden canlı izleyebilecek.

Y. Denizli Basket, Slovakya deplasmanında alacağı sonuçla Avrupa yolculuğuna yeni bir galibiyet eklemeyi amaçlıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı