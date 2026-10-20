Roma Slovan Bratislava maçı hangi kanalda, Roma Slovan Bratislava nereden CANLI izlenir?

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Roma Slovan Bratislava nereden CANLI izlenir sorusunun yanıtı netleşti. Karşılaşma, TRT'nin dijital platformu tabii'nin spor kanalı tabii Spor'dan ekranlara gelecek. Lig aşamasının ilk haftasında Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Roma'nın bu maçta alacağı sonuç, sarı-lacivertlilerin de yer aldığı puan tablosu açısından Türk futbolseverler tarafından yakından takip edilecek. Roma - Slovan Bratislava maçı şifresiz mi? Tüm detaylar haberimizde…

ROMA SLOVAN BRATİSLAVA MAÇI HANGİ KANALDA?

Roma - Slovan Bratislava maçı, tabii Spor üzerinden canlı olarak yayınlanacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin Türkiye'deki yayıncısı TRT, karşılaşmayı dijital platformu tabii aracılığıyla futbolseverlerle buluşturacak.

ROMA SLOVAN BRATİSLAVA NEREDEN CANLI İZLENİR?

Karşılaşmayı internetten izlemek isteyenler, TRT'nin dijital platformu tabii'deki tabii Spor kanalı üzerinden maça ulaşabiliyor. tabii'ye internet tarayıcısı, mobil uygulama ve akıllı TV uygulamaları aracılığıyla erişilebiliyor. Televizyondan takip etmek isteyenler ise tabii Spor'a Turkcell TV+ platformunda 75. kanal üzerinden ulaşabiliyor. Kanal numaraları zaman içinde değişebildiğinden, izleyicilerin maç öncesinde güncel kanal listesini kontrol etmesi öneriliyor.

ROMA SLOVAN BRATİSLAVA MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Roma - Slovan Bratislava maçı, karasal yayın yapan şifresiz bir televizyon kanalında yayınlanmayacak. Karşılaşma, TRT'nin dijital platformu tabii üzerinden izlenebilecek. Futbolseverlerin yasa dışı yayın sitelerinden uzak durması ve yalnızca resmi yayın kaynaklarını tercih etmesi öneriliyor.

ROMA SLOVAN BRATİSLAVA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında oynanacak Roma - Slovan Bratislava maçı, bugün, 20 Ekim 2026 Salı günü Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak.

ROMA SLOVAN BRATİSLAVA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma, Roma'nın iç saha maçlarını oynadığı İtalya'nın başkentindeki Stadio Olimpico'da gerçekleştirilecek. İtalyan futbolunun en büyük stadyumlarından biri olan Olimpico, Roma ve Lazio'nun ortak iç sahası olarak kullanılıyor.

ROMA VE SLOVAN BRATİSLAVA'NIN HEDEFİ 3 PUAN

Roma, taraftarı önünde Slovan Bratislava'yı mağlup ederek Şampiyonlar Ligi lig aşamasında üst sıralara tırmanmayı hedefliyor. İtalyan ekibi, turnuvanın ilk haftasında İstanbul'da Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalmıştı. Slovakya'nın en köklü kulübü Slovan Bratislava ise zorlu Roma deplasmanından puanla dönmenin peşinde olacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE TÜRK TAKIMLARI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe bu akşam saat 19.45'te sahasında Slavia Prag'ı ağırlarken, Galatasaray yarın, 21 Ekim Çarşamba günü aynı saatte Fransa'da Lille'e konuk olacak. İki karşılaşma da TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.