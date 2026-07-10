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Hazırlık maçı: Beşiktaş: 0 Widzew Lodz: 2

Hazırlık maçı: Beşiktaş: 0 Widzew Lodz: 2
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Beşiktaş, Slovakya kampındaki dördüncü hazırlık maçında Widzew Lodz'a 2-0 yenildi.

Beşiktaş, Slovakya kampındaki dördüncü hazırlık maçında karşılaştığı Widzew Lodz'a 2-0 mağlup oldu.

Pappelstadion'da oynanan maça siyah-beyazlılar; Emre Bilgin, Taylan Bulut, Tiago Djalo, Felix Uduokhai, Yasin Özcan, Devrim Şahin, Wilfred Ndidi, Vaclav Cerny, Junior Olaitan, Mustafa Hekimoğlu ve Kartal Cengizer ilk 11'i ile başladı. 35'er dakika oynanan müsabakanın ilk yarısını 1-0 geride geçen Beşiktaş, sahadan 2-0 mağlup ayrıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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