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5 gol! Beşiktaş'ın beli doğrulmuyor

5 gol! Beşiktaş'ın beli doğrulmuyor
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Beşiktaş, Slovakya kampında çıktığı son hazırlık maçında Spartak Trnava'ya 3-2 mağlup oldu.

  • Beşiktaş, sezon öncesi Slovakya kampındaki son hazırlık maçında Spartak Trnava'ya 3-2 mağlup oldu.
  • Beşiktaş, kamp boyunca oynadığı 6 hazırlık maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.
  • Beşiktaş'ın bir sonraki maçı, 23 Temmuz'da UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Elemesi'nde Midtjylland ile olacak.

Süper Lig devi Beşiktaş, Slovakya'daki sezon öncesi kampının son hazırlık maçında Spartak Trnava ile karşı karşıya geldi. City Arena Trnava'da oynanan mücadeleyi Spartak Trnava, 3-2'lik skorla kazandı.

5 GOLLÜ MAÇTA BEŞİKTAŞ İSTEDİĞİNİ ALAMADI

Beşiktaş, 13. dakikada İlhan Fakılı'nın golüyle öne geçti. İlk yarının son anlarında baskısını artıran Trnava, 37. dakikada Phlip Azango, 45. dakikada Lorent Mehmeti ve 45+2. dakikada Filip Trello'nun golleriyle skoru 3-1'e getirerek devreye üstün gitti. Siyah-beyazlılar, 78. dakikada Tiago Djalo ile farkı bire indirse de bu gol yetmedi. 

HAZIRLIK KAMPI BEKLENDİĞİ GİBİ GEÇMEDİ

Siyah-beyazlı takım, Slovakya'daki kamp çalışmalarını oynadığı altı hazırlık maçıyla tamamladı. İlk karşılaşmada Macaristan ekibi Gyirmot'u 2-1 yenen Beşiktaş, aynı ülkeden MTE 1904 KFT ile 0-0 berabere kaldı. Katıldığı turnuvada 35'er dakikadan çift devre şeklinde oynadığı iki hazırlık müsabakasında siyah-beyazlılar, Avusturya takımı SV Mattersburg'u 1-0 ile geçerken, Polonya temsilcisi Widzew Lodz'a ise 2-0 kaybetti. Kampın son gününde sabah saatlerinde Slovak ekibi Dinamo Malzenice ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş, aynı ülkeden Spartak Trnava'ya ise 3-2 mağlup oldu.

SIRADAKİ RAKİP MIDTJYLLAND

Beşiktaş, sonraki maçında Midtjylland'ı UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Elemesi ilk maçında 23 Temmuz'da ağırlayacak.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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