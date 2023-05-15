Sakaryaspor Haberleri - Sakaryaspor Haber - Haberler

Sakaryaspor Haberleri
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Altaylı Ceyhun Gülselam son haftalardaki performansıyla taraftarların gönlünü kazandı
Altay'ın tecrübeli oyuncusu Ceyhun Gülselam tribünleri kendine hayran bıraktı
Süper Lig'de Şampiyonlar Ligi krizi! Galatasaray, İstanbul'daki maçı şehir dışında oynayabilir
Süper Lig'e geri dönüyorlar! Sakaryaspor, 15 sezonluk hasreti sonlandırmanın eşiğinde
1. Lig'de aynı anda 7 maç oynandı, futbol şöleni yaşandı! Rizespor'dan Süper Lig için dev adım
Kümede kalma mücadelesi veren Gençlerbirliği, Bursa'dan umutlu dönmek istiyor
İrfan Buz kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, hangi takımda? Giresunspor'un yeni teknik direktörü İrfan Buz'un hayatı ve biyografisi!
Hakan Kutlu: "Kalan maçlarda puanlar alarak bu ligde devam edeceğimize inanıyorum"
Hakan Kutlu: "Kalan maçlarda puanlar alarak bu ligde devam edeceğimize inanıyorum"
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Erzurumspor - Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Erzurumspor - Sakaryaspor maçı şifresiz mi?