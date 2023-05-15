Sakaryaspor Haberleri - Sakaryaspor Haber - Haberler

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Sakaryaspor Haberleri

Sakaryaspor haber, Sakaryaspor son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Spor Toto 1. Lig'de 37. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

Spor Toto 1. Lig'de 37. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

Sakaryaspor - Dün 12:13
Kritik 90 dakika! Çaykur Rizespor, Süper Lig'e yükselmenin eşiğinde

Kritik 90 dakika! Çaykur Rizespor, Süper Lig'e yükselmenin eşiğinde

Sakaryaspor - Dün 11:59
Futbol: Haftanın programı

Futbol: Haftanın programı

Sakaryaspor - Dün 11:07
1. Lig'de Süper Lig'e çıkacak ikinci takım Çaykur Rizespor olabilir

1. Lig'de Süper Lig'e çıkacak ikinci takım Çaykur Rizespor olabilir

Sakaryaspor - Dün 09:35
Altaylı Ceyhun Gülselam son haftalardaki performansıyla taraftarların gönlünü kazandı

Altaylı Ceyhun Gülselam son haftalardaki performansıyla taraftarların gönlünü kazandı

Sakaryaspor - 14.05.2023
Altay'ın tecrübeli oyuncusu Ceyhun Gülselam tribünleri kendine hayran bıraktı

Altay'ın tecrübeli oyuncusu Ceyhun Gülselam tribünleri kendine hayran bıraktı

Sakaryaspor - 14.05.2023
Gençlerbirliği taraftarı, futbolculara Cumhuriyet altını hediye etti

Gençlerbirliği taraftarı, futbolculara Cumhuriyet altını hediye etti

Sakaryaspor - 13.05.2023
Süper Lig'de Şampiyonlar Ligi krizi! Galatasaray, İstanbul'daki maçı şehir dışında oynayabilir

Süper Lig'de Şampiyonlar Ligi krizi! Galatasaray, İstanbul'daki maçı şehir dışında oynayabilir

Sakaryaspor - 11.05.2023
Marco Paixao'nun gözü gol krallığında

Marco Paixao'nun gözü gol krallığında

Sakaryaspor - 11.05.2023
Süper Lig'e geri dönüyorlar! Sakaryaspor, 15 sezonluk hasreti sonlandırmanın eşiğinde

Süper Lig'e geri dönüyorlar! Sakaryaspor, 15 sezonluk hasreti sonlandırmanın eşiğinde

Sakaryaspor - 10.05.2023
Sakaryaspor, 15 sezonun ardından Süper Lig için play-off oynayacak

Sakaryaspor, 15 sezonun ardından Süper Lig için play-off oynayacak

Sakaryaspor - 10.05.2023
Dursun Özbek ile Ali Koç, PFDK'ye sevk edildi

Dursun Özbek ile Ali Koç, PFDK'ye sevk edildi

Sakaryaspor - 09.05.2023
İmamoğlu Sakarya'da: 'Her Gün Pandora'nın Kutusundan Bir Şey Çıkıyor.

İmamoğlu Sakarya'da: "Her Gün Pandora'nın Kutusundan Bir Şey Çıkıyor.

Sakaryaspor - 09.05.2023
İmamoğlu Sakarya'da: 'Her Gün Pandora'nın Kutusundan Bir Şey Çıkıyor.

İmamoğlu Sakarya'da: "Her Gün Pandora'nın Kutusundan Bir Şey Çıkıyor.

Sakaryaspor - 09.05.2023
Altaylı Eren Erdoğan, asistlerinin yanına gollerini de ekledi

Altaylı Eren Erdoğan, asistlerinin yanına gollerini de ekledi

Sakaryaspor - 09.05.2023
Spor Toto 1. Lig'de 37. haftanın programı açıklandı

Spor Toto 1. Lig'de 37. haftanın programı açıklandı

Sakaryaspor - 08.05.2023
Başkan Yüce'den Sakaryaspor için şampiyonluk mesajı Açıklaması

Başkan Yüce'den Sakaryaspor için şampiyonluk mesajı Açıklaması

Sakaryaspor - 08.05.2023
Marco Paixao, zirvenin tek sahibi

Marco Paixao, zirvenin tek sahibi

Sakaryaspor - 08.05.2023
Sakaryaspor-Pendikspor maçının ardından

Sakaryaspor-Pendikspor maçının ardından

Sakaryaspor - 07.05.2023
Futbol: Spor Toto 1. Lig'de görünüm

Futbol: Spor Toto 1. Lig'de görünüm

Sakaryaspor - 07.05.2023
1. Lig'de aynı anda 7 maç oynandı, futbol şöleni yaşandı! Rizespor'dan Süper Lig için dev adım

1. Lig'de aynı anda 7 maç oynandı, futbol şöleni yaşandı! Rizespor'dan Süper Lig için dev adım

Sakaryaspor - 07.05.2023
Futbol: Spor Toto 1. Lig

Futbol: Spor Toto 1. Lig

Sakaryaspor - 07.05.2023
GÜNDEM / 7 Mayıs 2023

GÜNDEM / 7 Mayıs 2023

Sakaryaspor - 07.05.2023
GÜNDEM ÖZETİ / 7 Mayıs 2023

GÜNDEM ÖZETİ / 7 Mayıs 2023

Sakaryaspor - 06.05.2023
Kümede kalma mücadelesi veren Gençlerbirliği, Bursa'dan umutlu dönmek istiyor

Kümede kalma mücadelesi veren Gençlerbirliği, Bursa'dan umutlu dönmek istiyor

Sakaryaspor - 06.05.2023
Sakaryaspor, 'play-off kapısı'nı araladı

Sakaryaspor, "play-off kapısı"nı araladı

Sakaryaspor - 06.05.2023
Spor Toto 1. Lig'de 36. hafta heyecanı yarın yaşanacak

Spor Toto 1. Lig'de 36. hafta heyecanı yarın yaşanacak

Sakaryaspor - 06.05.2023
İrfan Buz kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, hangi takımda? Giresunspor'un yeni teknik direktörü İrfan Buz'un hayatı ve biyografisi!

İrfan Buz kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, hangi takımda? Giresunspor'un yeni teknik direktörü İrfan Buz'un hayatı ve biyografisi!

Sakaryaspor - 04.05.2023
Spor Toto 1. Lig'de 36. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Spor Toto 1. Lig'de 36. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Sakaryaspor - 04.05.2023
Göztepe'de Ali Akman kayıplara karıştı

Göztepe'de Ali Akman kayıplara karıştı

Sakaryaspor - 03.05.2023
Hakan Kutlu: 'Kalan maçlarda puanlar alarak bu ligde devam edeceğimize inanıyorum'

Hakan Kutlu: "Kalan maçlarda puanlar alarak bu ligde devam edeceğimize inanıyorum"

Sakaryaspor - 02.05.2023
Taner Taşkın: 'Bugünkü görüntümüz beni çok memnun etmedi'

Taner Taşkın: "Bugünkü görüntümüz beni çok memnun etmedi"

Sakaryaspor - 02.05.2023
Taner Taşkın: 'Bugünkü görüntümüz beni çok memnun etmedi'

Taner Taşkın: "Bugünkü görüntümüz beni çok memnun etmedi"

Sakaryaspor - 02.05.2023
Erzurumspor FK-Sakaryaspor maçının ardından

Erzurumspor FK-Sakaryaspor maçının ardından

Sakaryaspor - 02.05.2023
Hakan Kutlu: 'Kalan maçlarda puanlar alarak bu ligde devam edeceğimize inanıyorum'

Hakan Kutlu: "Kalan maçlarda puanlar alarak bu ligde devam edeceğimize inanıyorum"

Sakaryaspor - 02.05.2023
Erzurumspor FK-Sakaryaspor maçının ardından

Erzurumspor FK-Sakaryaspor maçının ardından

Sakaryaspor - 02.05.2023
Futbol: Spor Toto 1. Lig

Futbol: Spor Toto 1. Lig

Sakaryaspor - 02.05.2023
Erzurumspor - Sakaryaspor maç özeti! (VİDEO) Erzurumspor maçı özeti izle! Erzurumspor Sakaryaspor maçı kaç kaç bitti?

Erzurumspor - Sakaryaspor maç özeti! (VİDEO) Erzurumspor maçı özeti izle! Erzurumspor Sakaryaspor maçı kaç kaç bitti?

Sakaryaspor - 02.05.2023
Erzurumspor – Sakaryaspor MAÇ SONUCU! Erzurumspor maçı kaç kaç bitti? Erzurumspor –Sakaryaspor maç sonucu ne?

Erzurumspor – Sakaryaspor MAÇ SONUCU! Erzurumspor maçı kaç kaç bitti? Erzurumspor –Sakaryaspor maç sonucu ne?

Sakaryaspor - 02.05.2023
Erzurumspor-Sakaryaspor CANLI YAYIN | Erzurumspor-Sakaryaspor maçı CANLI İZLE! Erzurumspor-Sakaryaspor şifresiz İZLE!

Erzurumspor-Sakaryaspor CANLI YAYIN | Erzurumspor-Sakaryaspor maçı CANLI İZLE! Erzurumspor-Sakaryaspor şifresiz İZLE!

Sakaryaspor - 02.05.2023
Erzurumspor-Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Erzurumspor-Sakaryaspor hangi kanalda? Erzurumspor-Sakaryaspor ne zaman?

Erzurumspor-Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Erzurumspor-Sakaryaspor hangi kanalda? Erzurumspor-Sakaryaspor ne zaman?

Sakaryaspor - 02.05.2023
Altay, galibiyete hasret

Altay, galibiyete hasret

Sakaryaspor - 02.05.2023
Samsunspor, 1. Lig'in puan rekorunu egale etti

Samsunspor, 1. Lig'in puan rekorunu egale etti

Sakaryaspor - 02.05.2023
Erzurumspor - Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Erzurumspor - Sakaryaspor maçı şifresiz mi?

Erzurumspor - Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Erzurumspor - Sakaryaspor maçı şifresiz mi?

Sakaryaspor - 02.05.2023
GÜNDEM ÖZETİ / 2 Mayıs 2023

GÜNDEM ÖZETİ / 2 Mayıs 2023

Sakaryaspor - 01.05.2023
Hakan Kutlu: 'Öncelikli hedefimiz bu ligi kazasız belasız atlatmak'

Hakan Kutlu: "Öncelikli hedefimiz bu ligi kazasız belasız atlatmak"

Sakaryaspor - 01.05.2023
Hakan Kutlu: 'Öncelikli hedefimiz bu ligi kazasız belasız atlatmak'

Hakan Kutlu: "Öncelikli hedefimiz bu ligi kazasız belasız atlatmak"

Sakaryaspor - 01.05.2023
Altay'ın galibiyet hasreti 5 maça yükseldi

Altay'ın galibiyet hasreti 5 maça yükseldi

Sakaryaspor - 01.05.2023
Altay'ın galibiyet hasreti 5 maça çıktı

Altay'ın galibiyet hasreti 5 maça çıktı

Sakaryaspor - 01.05.2023
Futbol: Spor Toto 1. Lig

Futbol: Spor Toto 1. Lig

Sakaryaspor - 28.04.2023
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