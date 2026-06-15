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Aliağa FK, Burak Bekaroğlu ile ilgileniyor

Aliağa FK, Burak Bekaroğlu ile ilgileniyor
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TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluk hedefleyen Aliağa FK, 1. Lig'den küme düşen Sakaryaspor'da forma giyen 29 yaşındaki defans oyuncusu Burak Bekaroğlu ile ilgileniyor. Kulüp, oyuncunun transferi için Sakaryaspor ile görüşmelere başladı.

Aliağa FK, 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor forması giyen 29 yaşındaki defans oyuncusu Burak Bekaroğlu ile ilgileniyor.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta yeni sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Aliağa FK, kadro yapılanması kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-siyahlı ekibin gündemindeki isimlerden birinin 1. Lig'den küme düşen Sakaryaspor'da forma giyen Burak Bekaroğlu olduğu öğrenildi. Defansta görev yapan 29 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak isteyen Aliağa FK'nın Sakaryaspor cephesiyle görüşmelerini sürdürdüğü öğrenildi.

Geçtiğimiz sezonun ilk yarısını Iğdır FK'da geçiren Burak Bekaroğlu, bu süreçte 17 maçta forma giydi. Devre arasında Sakaryaspor'a transfer olan tecrübeli stoper, yeşil-siyahlı ekipte de 12 karşılaşmada görev yaptı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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