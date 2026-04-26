Arca Çorum FK, Sakaryaspor'u Deplasmanda 4-0 Mağlup Etti

Trendyol 1. Lig'in 37. haftasında Arca Çorum FK, deplasmanda Sakaryaspor'u 4-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Maçta goller Samudio (dk. 11), Yusuf Erdoğan (dk. 69), Fredy (penaltıdan dk. 77) ve Serdar Gürler (penaltıdan dk. 84) kaydetti. Sakaryaspor'da Selim Kütük, Mete Kaan Demir, Erdem Dağlı ve Burak Bekaroğlu sarı kart gördü.

Stat : Yeni Sakarya Atatürk

Hakemler : Burak Pakkan, Enes Biroğlu, Çağrıcan Pazarcıklı

Sakaryaspor : Mehmet Ataberk Dadakdeniz, Teixeira, Pena (Dk. 65 Yunus Emre Tekerci), Owusu (Dk. 55 Emre Demir), Arif Kocaman, Vukovic (Dk. 78 Erdem Dağlı), Eren Erdoğan (Dk. 55 Mete Kaan Demir), Selim Kütük, Burak Bekaroğlu, Melih Bostan (Dk. 78 Haydar Karataş), Engin Poyraz Efe Yıldırım

Arca Çorum FK: Hasan Hüseyin Akınay, Sinan Osmanoğlu, Serdar Gürler, Yusuf Erdoğan (Dk. 78 Zubaıru), Moreira (Dk. 62 Ferhat Yazgan), Arda Hilmi Şengül (Dk. 85 Efe Sarıkaya), Fredy (Dk. 78 Aleksic), Samudio, Oğuz Gürbulak (Dk. 62 Ahmed Ildız), Kerem Kalafat, Erkan Kaş

Goller: Dk. 11 Samudio, Dk. 69 Yusuf Erdoğan, Dk. 77 Fredy (Penaltıdan), Dk. 84 Serdar Gürler (Penaltıdan) (Arca Çorum FK),

Sarı Kartlar: Dk. 47 Selim Kütük, Dk. 56 Mete Kaan Demir, Dk. 83 Erdem Dağlı, Dk. 90+1 Burak Bekaroğlu ( Sakaryaspor ), Dk. 86 Kerem Kalafat (Arca Çorum FK)

Kaynak: AA / Mine Yıldırım
