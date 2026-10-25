Nesine 2. Lig'de 8. hafta sona erdi, Aliağa Futbol Beyaz Grup'ta liderliğe yükseldi.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Nesine 2. Lig'de 8. hafta sona erdi. Kırmızı Grup'ta Sakaryaspor liderliğini sürdürürken Beyaz Grup'ta puanını 21'e yükselten Aliağa Futbol liderliğe yükseldi. Böylece Aliağa Futbol Beyaz Grup'ta 21 puanla lider oldu.
Futbolda Nesine 2. Lig'de 8. hafta sona erdi.
Kırmızı Grup'ta Sakaryaspor liderliğini sürdürürken Beyaz Grup'ta ise puanını 21'e yükselten Aliağa Futbol, liderliğe yükseldi.
Ligin 8. haftasının ardından gruplarda puan durumu şöyle oluştu:
Beyaz Grup
Not: GMG Kastamonuspor ve Arkent Arnavutköy Belediyesi Futbol'un 3'er, Hatayspor'un 9 ve Adana Demirspor'un 51 puanı silindi.
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.ALİAĞA FUTBOL
|8
|7
|0
|1
|17
|11
|6
|21
|2.SEZA ÇİMENTO ELAZIĞSPOR
|8
|6
|1
|1
|22
|7
|15
|19
|3.MUŞSPOR
|8
|6
|1
|1
|22
|12
|10
|19
|4.GÜZİDE GEBZESPOR
|8
|5
|3
|0
|14
|6
|8
|18
|5.İNEGÖL KAFKASSPOR
|8
|5
|1
|2
|14
|9
|5
|16
|6.KIZILKAYA TARIM ŞANLIURFASPOR
|8
|4
|3
|1
|16
|11
|5
|15
|7.ÇORLUSPOR 1947
|8
|4
|2
|2
|15
|9
|6
|14
|8.ISBAŞ ISPARTA 32 SPOR
|8
|3
|2
|3
|16
|16
|0
|11
|9.EFOR ÇAY ERBAASPOR
|8
|3
|1
|4
|17
|15
|2
|10
|10.MENEMEN FK
|8
|3
|1
|4
|8
|10
|-2
|10
|11.68 AKSARAY BELEDİYESPOR
|8
|2
|3
|3
|13
|11
|2
|9
|12.ANKARASPOR
|8
|3
|0
|5
|11
|13
|-2
|9
|13.SOMASPOR
|7
|2
|1
|4
|10
|16
|-6
|7
|14.SEBATSPOR
|7
|1
|2
|4
|11
|15
|-4
|5
|15.GMG KASTAMONUSPOR
|8
|2
|1
|5
|7
|21
|-14
|4
|16.ARKENT ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ FUTBOL
|8
|0
|0
|8
|4
|19
|-15
|-3
|17.HATAYSPOR
|8
|1
|1
|6
|4
|14
|-10
|-5
|18.ADANA DEMİRSPOR
|8
|2
|1
|5
|6
|12
|-6
|-44
Kırmızı Grup
Not: MKE Ankaragücü, Sultan Su İnegölspor, Serikspor ve Ekinciler İskenderunspor'un 3'er puanı silindi.
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.SAKARYASPOR
|8
|6
|1
|1
|18
|10
|8
|19
|2.52 ORDUSPOR
|8
|6
|0
|2
|19
|9
|10
|18
|3.ADANA 01 FK
|8
|5
|2
|1
|17
|11
|6
|17
|4.ANKARA DEMİRSPOR
|8
|5
|1
|2
|25
|11
|14
|16
|5.ERZİNCAN FUTBOL YATIRIMLARI
|7
|4
|3
|0
|15
|9
|6
|15
|6.KCT 1461 TRABZON FK
|8
|3
|3
|2
|16
|13
|3
|12
|7.AKEDAŞ KAHRAMANMARAŞ İSTİKLALSPOR
|8
|3
|2
|3
|11
|11
|0
|11
|8.KARACABEY BELEDİYESPOR
|7
|3
|2
|2
|9
|12
|-3
|11
|9.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ
|7
|3
|1
|3
|15
|12
|3
|10
|10.12 BİNGÖLSPOR
|8
|2
|4
|2
|9
|9
|0
|10
|11.KÜTAHYASPOR
|8
|2
|1
|5
|10
|17
|-7
|7
|12.MKE ANKARAGÜCÜ
|7
|2
|3
|2
|13
|9
|4
|6
|13.KIRKLARELİSPOR
|7
|1
|2
|4
|6
|11
|-5
|5
|14.FETHİYESPOR
|7
|1
|2
|4
|6
|12
|-6
|5
|15.SULTAN SU İNEGÖLSPOR
|7
|1
|2
|4
|8
|13
|-5
|2
|16.SERİKSPOR
|8
|1
|2
|5
|6
|15
|-9
|2
|17.EKİNCİLER İSKENDERUNSPOR
|7
|0
|1
|6
|5
|24
|-19
|-2
Kaynak: AA