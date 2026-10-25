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Nesine 2. Lig'de 8. hafta sona erdi, Aliağa Futbol Beyaz Grup'ta liderliğe yükseldi.

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Nesine 2. Lig'de 8. hafta sona erdi. Kırmızı Grup'ta Sakaryaspor liderliğini sürdürürken Beyaz Grup'ta puanını 21'e yükselten Aliağa Futbol liderliğe yükseldi. Böylece Aliağa Futbol Beyaz Grup'ta 21 puanla lider oldu.

Futbolda Nesine 2. Lig'de 8. hafta sona erdi.

Kırmızı Grup'ta Sakaryaspor liderliğini sürdürürken Beyaz Grup'ta ise puanını 21'e yükselten Aliağa Futbol, liderliğe yükseldi.

Ligin 8. haftasının ardından gruplarda puan durumu şöyle oluştu:

Beyaz Grup

OGBMAYAVP
1.ALİAĞA FUTBOL 87011711621
2.SEZA ÇİMENTO ELAZIĞSPOR86112271519
3.MUŞSPOR 861122121019
4.GÜZİDE GEBZESPOR 8530146818
5.İNEGÖL KAFKASSPOR 8512149516
6.KIZILKAYA TARIM ŞANLIURFASPOR84311611515
7.ÇORLUSPOR 19478422159614
8.ISBAŞ ISPARTA 32 SPOR83231616011
9.EFOR ÇAY ERBAASPOR83141715210
10.MENEMEN FK8314810-210
11.68 AKSARAY BELEDİYESPOR8233131129
12.ANKARASPOR83051113-29
13.SOMASPOR72141016-67
14.SEBATSPOR71241115-45
15.GMG KASTAMONUSPOR8215721-144
16.ARKENT ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ FUTBOL8008419-15-3
17.HATAYSPOR8116414-10-5
18.ADANA DEMİRSPOR8215612-6-44
Not: GMG Kastamonuspor ve Arkent Arnavutköy Belediyesi Futbol'un 3'er, Hatayspor'un 9 ve Adana Demirspor'un 51 puanı silindi.

Kırmızı Grup

OGBMAYAVP
1.SAKARYASPOR86111810819
2.52 ORDUSPOR 86021991018
3.ADANA 01 FK85211711617
4.ANKARA DEMİRSPOR851225111416
5.ERZİNCAN FUTBOL YATIRIMLARI7430159615
6.KCT 1461 TRABZON FK83321613312
7.AKEDAŞ KAHRAMANMARAŞ İSTİKLALSPOR83231111011
8.KARACABEY BELEDİYESPOR7322912-311
9.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ73131512310
10.12 BİNGÖLSPOR824299010
11.KÜTAHYASPOR82151017-77
12.MKE ANKARAGÜCÜ723213946
13.KIRKLARELİSPOR7124611-55
14.FETHİYESPOR7124612-65
15.SULTAN SU İNEGÖLSPOR7124813-52
16.SERİKSPOR8125615-92
17.EKİNCİLER İSKENDERUNSPOR7016524-19-2
Not: MKE Ankaragücü, Sultan Su İnegölspor, Serikspor ve Ekinciler İskenderunspor'un 3'er puanı silindi.

Kaynak: AA
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