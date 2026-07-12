Ayvalıkgücü'ne genç golcü
3'üncü Lig 2'nci Grup temsilcisi Ayvalıkgücü Belediyespor, 21 yaşındaki golcü Alihan Gümüş'ü kadrosuna kattı. Sakaryaspor ve Manisa FK altyapısında yetişen oyuncu, geçen sezon Yozgat Belediyesi Bozokspor ve Onikişubat Spor'da forma giydi.
3'üncü Lig 2'nci Grup temsilcilerinden Ayvalıkgücü Belediyespor transferde 21 yaşındaki golcü Alihan Gümüş'ü renklerine bağladı. Sakaryaspor ve Manisa FK'nın altyapılarında yetişen Alihan, 2024'te 3'üncü Lig'de Yozgat Belediyesi Bozokspor'a transfer oldu. Alihan geçen sezon Yozgat ekibinin yanı sıra Bölgesel Amatör Lig'de Onikişubat Spor formasını giydi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı