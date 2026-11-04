Hakan Özmert kimdir? Hakan Özmert kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

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Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu dönemi başlarken teknik ekipte Süper Lig'den tanıdık bir yüz var. Kulübün 3 Kasım 2026'da Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdiği anlaşmanın ardından ortaya çıkan 11 kişilik listede, yıllarca orta sahada oynayan Hakan Özmert'in adı da geçti.

Listede İlker Püren, Caner Erol, Özden Öngün ve Kazım Çetin de bulunuyor. Teknik heyete yabancı bir antrenör eklenmesi planlanıyor.

HAKAN ÖZMERT FENERBAHÇE'DE NE YAPACAK?

Hakan Özmert, Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe A takımındaki teknik ekibinde görev alacak. Ekipteki unvanı henüz açıklanmadı.

HAKAN ÖZMERT KİMDİR?

Hakan Özmert, 2003'ten 2024'e kadar profesyonel futbol oynayan eski bir orta saha oyuncusu. Merkez orta sahanın yanında sağ kanatta da oynadı. Gençlik yıllarında Türkiye'nin 16, 18 ve 19 yaş altı milli takımlarında forma giydi, A milli takımda ise hiç oynamadı.

Profesyonel kariyerine Sakaryaspor'da başladı. Futbolu bıraktıktan sonra antrenörlüğe geçti.

HAKAN ÖZMERT KAÇ YAŞINDA?

Hakan Özmert 41 yaşında. 3 Haziran 1985'te doğdu.

HAKAN ÖZMERT HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Hakan Özmert, Sakaryaspor'dayken 2005'te Karşıyaka'ya kiralandı, 2007'de Antalyaspor'a geçti. Sonra sırasıyla Karabükspor, Orduspor, Kasımpaşa ve yeniden Karabükspor formasını giydi. 2015'te Sivasspor'a, 2016'da Başakşehir'e transfer oldu.

Kariyerinin en uzun dönemini 2018 ile 2023 arasında yine Antalyaspor'da geçirdi; bu beş sezonda 129 maçta 9 gol attı. 2023'te Bodrumspor'a giden Özmert, aynı yılın eylül ayında TFF 2. Lig ekibi Sarıyer'e imza attı. Sarıyer, oynadığı son kulüp oldu.

HAKAN ÖZMERT EMRE BELÖZOĞLU İLE ÇALIŞTI MI?

Hakan Özmert, Emre Belözoğlu'yla daha önce Kasımpaşa'da çalıştı. Belözoğlu'nun Kasımpaşa'daki teknik ekibinde yer alan Özmert, şimdi onunla Fenerbahçe'ye geçiyor.

Aynı listedeki İlker Püren de Sakaryaspor'u iki ayrı dönemde çalıştırmış, sonra Belözoğlu'nun ekibine katılmıştı.