Sakaryaspor Bursa Yıldırımspor CANLI İZLE: Sakaryaspor Bursa Yıldırımspor maçı hangi kanalda, CANLI nereden izlenir?

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Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nda Sakaryaspor ile Bursa Yıldırımspor karşı karşıya geliyor. Kupada bir üst tura yükselmek isteyen iki takımın mücadelesini takip etmek isteyen futbolseverler, karşılaşmanın yayın saati ve kanal bilgilerini araştırıyor. Peki, Sakaryaspor-Bursa Yıldırımspor maçı hangi kanalda, canlı nereden izlenir? Sakaryaspor Bursa Yıldırımspor canlı izle! İşte maçın yayın bilgileri…

SAKARYASPOR BURSA YILDIRIMSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu kapsamında oynanacak Sakaryaspor-Bursa Yıldırımspor karşılaşması, A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Futbolseverler mücadeleyi televizyon üzerinden takip edebilecek.

SAKARYASPOR BURSA YILDIRIMSPOR CANLI İZLE!

İnternet üzerinden izlemek isteyenler ise A Spor'un resmî canlı yayın sayfasını ziyaret edebilir.

SAKARYASPOR BURSA YILDIRIMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sakaryaspor ile Bursa Yıldırımspor arasındaki Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu karşılaşması, 28 Ekim 2026 Çarşamba günü saat 18.00'de başlayacak. Mücadele, Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda oynanacak.

SAKARYASPOR BURSA YILDIRIMSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Sakaryaspor ile Bursa Yıldırımspor'u karşı karşıya getirecek kupa mücadelesine Yeni Sakarya Atatürk Stadı ev sahipliği yapacak. Sakaryaspor sahasında tur mücadelesi verirken Bursa Yıldırımspor da deplasmanda karşılaşmayı kazanarak kupada yoluna devam etmeyi hedefleyecek.