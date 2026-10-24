Sakaryaspor, evinde Erzincanspor'a 3-1 yenilerek 8. haftayı mağlubiyetle kapattı

Sakaryaspor, evinde Erzincanspor'a 3-1 yenilerek 8. haftayı mağlubiyetle kapattıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 8. haftasında Sakaryaspor, sahasında Erzincanspor'a 3-1 mağlup oldu. Erzincanspor'un golleri Muhammet Enes Gök, Atabey Çiçek ve Serhat Enes Çalışan'dan gelirken Sakaryaspor'un tek golünü Hakkı Türker attı.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 8. haftasında Sakaryaspor, sahasında karşılaştığı Erzincanspor'a 3-1 mağlup oldu.
Stat: Sakarya Atatürk
Hakemler: Feridun Daldaş, Ersin Erbay, Ahmet Oğuz Yılmaz
Sakaryaspor: Göktuğ Beytekin, Muhammet Ömer Çakı (Yunus Emre Tekerci dk. 83), Yalçın Kılınç, Salih Sarıkaya (Yasin Eratilla dk. 60), Evren Korkmaz, İlhan Depe, Hakkı Türker (Kerim Frei dk. 60), Abdülkerim Canlı (Serkan Odabaşoğlu dk. 60), Mertcan Açıkgöz (Hasan Bilal dk. 46), Barış Sağır, Berk İsmail Ünsal
Erzincanspor: İsmail Yumakoğulları, Mert çetin, Serhat Enes Çalışan, Yalçın Kaya, Onur Ural, Oğuz Güçtekin, Ahmet Sivri (Mert Çapar dk. 65), Muhammet Enes Gök (Efe Taylan Altunkara dk. 81), Mert Çölgeçen, Bekir Can Kara (Alperen Aydın dk. 75), Atabey Çiçek (Ozan Papaker dk. 74)
Goller: Muhammet Enes Gök (dk. 3), Atabey Çiçek (dk. 25), Serhat Enes Çalışan (dk. 90+4) (Erzincanspor), Hakkı Türker (dk. 11) (Sakaryaspor)
Sarı kartlar: Atabey Çiçek, Oğuz Güçtekin, Serhat Enes Çalışan (Erzincanspor), Hasan Bilal (Sakaryaspor)