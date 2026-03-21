Trendyol 1. Lig: Serikspor: 2 Sakaryaspor: 0

Trendyol 1. Lig: Serikspor: 2 Sakaryaspor: 0
Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında Serikspor, evinde Sakaryaspor'u 2-0 mağlup etti. Goller Topalli ve Sami Gökhan Altıparmak'tan geldi.

Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında Serikspor evinde Sakaryaspor'u 2-0 mağlup etti.

Stat: Serik İsmail Oğan

Hakemler: Mehmet Türkmen, Serdar Osman Akarsu, Selim Şenöz

Serikspor: Veysel Sapan, Martynov, Sadygov (Topalli dk. 46), Selim Dilli, Bilal Ceylan (Serkan Taşqın dk. 70), Castro, Nwachukwu (Şeref Özcan dk. 90+6), Caner Cavlun, Burak Asan, Nalepa, Sami Gökhan Altıparmak

Yedekler: Baha Karakaya, Cengiz Demir, Mehmet Demirözü, Raymond Adeola, Ekrem Terzi, Lev Skvortsov, Anıl Koç

Teknik Direktör: Mustafa Boran

Sakaryaspor: Szumski, Batuhan Çakır, Pena Flores (Sora dk. 58), Emre Demir, Kerem Şen (Zwolinski dk. 81), Serkan Yavuz (Emircan Terzi dk. 46), Aladdin Okumuş, Fofana, Burak Bekaroğlu, Melih Bostan (Kwabena dk. 58), Poyraz Efe Yıldırım

Yedekler: Ataberk Dadakdeniz, Salih Dursun, Arif Kocaman, Mirza Cihan, Alparslan Demir

Teknik Direktör: Mustafa Dalcı

Goller: Topalli (dk. 88 pen.), Sami Gökhan Altıparmak (dk. 90+6) (Serikspor)

Sarı kartlar: Bilal Ceylan, Burak Asan (Serikspor), Kwabena, Sora, Poyraz Efe Yıldırım (Sakaryaspor) - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
