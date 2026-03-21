Trendyol 1. Lig: Serikspor: 2 Sakaryaspor: 0
Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında Serikspor, evinde Sakaryaspor'u 2-0 mağlup etti. Goller Topalli ve Sami Gökhan Altıparmak'tan geldi.
Stat: Serik İsmail Oğan
Hakemler: Mehmet Türkmen, Serdar Osman Akarsu, Selim Şenöz
Serikspor: Veysel Sapan, Martynov, Sadygov (Topalli dk. 46), Selim Dilli, Bilal Ceylan (Serkan Taşqın dk. 70), Castro, Nwachukwu (Şeref Özcan dk. 90+6), Caner Cavlun, Burak Asan, Nalepa, Sami Gökhan Altıparmak
Yedekler: Baha Karakaya, Cengiz Demir, Mehmet Demirözü, Raymond Adeola, Ekrem Terzi, Lev Skvortsov, Anıl Koç
Teknik Direktör: Mustafa Boran
Sakaryaspor: Szumski, Batuhan Çakır, Pena Flores (Sora dk. 58), Emre Demir, Kerem Şen (Zwolinski dk. 81), Serkan Yavuz (Emircan Terzi dk. 46), Aladdin Okumuş, Fofana, Burak Bekaroğlu, Melih Bostan (Kwabena dk. 58), Poyraz Efe Yıldırım
Yedekler: Ataberk Dadakdeniz, Salih Dursun, Arif Kocaman, Mirza Cihan, Alparslan Demir
Teknik Direktör: Mustafa Dalcı
Goller: Topalli (dk. 88 pen.), Sami Gökhan Altıparmak (dk. 90+6) (Serikspor)
Sarı kartlar: Bilal Ceylan, Burak Asan (Serikspor), Kwabena, Sora, Poyraz Efe Yıldırım (Sakaryaspor) - ANTALYA