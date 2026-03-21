Serikspor-Sakaryaspor A.Ş. maçının ardından

Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında konuk ettiği Sakaryaspor'u 2-0 yenen Serikspor'da teknik sorumlu Mustafa Boran, "Ligde kalmak için elimizden gelen mücadeleyi ligin son düdüğüne kadar vermeye devam edeceğiz." dedi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Boran, ilk defa 1. Lig'de sahasında seyircileri önünde galip geldiklerini, bu nedenle de mutlu olduklarını söyledi.

Sezonda kalan 7 haftada ellerinden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceklerini belirten Boran, "Ligde kalmak için elimizden gelen mücadeleyi ligin son düdüğüne kadar vermeye devam edeceğiz. Hem oyun anlamında hem de sonuç anlamında çok memnunuz." diye konuştu.

Boran, haftaya Sarıyer'i de yenip seriyi sürdürmek istediklerini sözlerine ekledi.

Sakaryaspor cephesi

Sakaryaspor Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, çok üzgün olduklarını dile getirdi.

Çok zor haftalar geçirdiklerine değinen Dalcı, "Her maç bizim için yüzde 100 final. Bugün de böyle bir maç oynadık. Haftalardır çok iyi oynayan takımım, kazanmak adına sahada her şeyi yapan takımım, o dinamikliği, o oyun gücü maalesef bugün sahada yoktu." ifadelerini kullandı.

Kazanmak adına çok fazla hak ettikleri bir karşılaşma olmadığını anlatan Dalcı, "İşimiz çok zordu, şimdi daha çok zora soktuk. Artık bütün maçları kazanıp önümüze bakmak istiyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.