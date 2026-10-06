Sakaryaspor Kayadibi maçı hangi kanalda, Sakaryaspor Arit Kayadibi nereden CANLI izlenir?

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Ziraat Türkiye Kupası'nda tur atlamak isteyen Sakaryaspor ile Arıt Kayadibispor, kritik bir mücadelede karşı karşıya geliyor. Kazananın bir üst tura yükseleceği karşılaşma öncesinde "Sakaryaspor-Kayadibispor maçı şifresiz mi, canlı izleme linki var mı, maç nerede oynanacak?" soruları arama motorlarında öne çıktı. Karşılaşmanın yayın kanalı, maç saati ve canlı izleme seçeneklerine dair ayrıntılar haberimizde.

SAKARYASPOR-ARIT KAYADİBİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. eleme turu heyecanı bugün başlıyor. Turun dikkat çeken eşleşmelerinden birinde Sakaryaspor, sahasında Arıt Kayadibispor'u ağırlayacak. Futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşma, A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Mücadeleyi takip etmek isteyenler, maçı televizyonun yanı sıra A Spor'un resmi internet sitesi üzerinden de izleyebilecek.

A SPOR KAÇINCI KANALDA?

Sakaryaspor-Arıt Kayadibispor karşılaşmasını dijital platformlar üzerinden izleyecek futbolseverler, A Spor'u şu kanal numaralarında bulabilecek:

Digiturk: 88. kanal

D Smart: 80. kanal

Kablo TV: 142. kanal

Tivibu: 381. kanal

Turkcell TV+: 72. kanal

Platformlardaki kanal numaraları zaman içinde değişebileceği için izleyicilerin maç öncesinde güncel kanal listesini kontrol etmesi öneriliyor.

SAKARYASPOR-ARIT KAYADİBİSPOR MAÇI NEREDEN CANLI İZLENİR?

Karşılaşmayı televizyon başında izleyemeyecek futbolseverler, A Spor'un resmi internet sitesindeki canlı yayın bölümünden maçı ücretsiz olarak takip edebilecek. Bilgisayar, tablet ve akıllı telefonlar üzerinden erişilebilen canlı yayında, yoğun ilgi nedeniyle zaman zaman kesinti ya da gecikme yaşanabileceği unutulmamalı.

MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sakaryaspor-Arıt Kayadibispor karşılaşması bugün, 6 Ekim 2026 Salı günü oynanacak. Mücadele Türkiye saatiyle 17.00'de başlayacak. Maç saatinde ya da yayın programında resmi makamlarca değişiklik yapılabileceği ihtimaline karşı son duyuruların takip edilmesinde fayda var.

MAÇ NEREDE OYNANACAK?

İki takım arasındaki kupa mücadelesi, Sakarya'daki Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanacak. Ev sahibi Sakaryaspor, taraftarının desteğini arkasına alarak tur atlamayı hedeflerken, Arıt Kayadibispor ise zorlu deplasmanda sürpriz bir sonuca imza atmanın peşinde olacak.

TEK MAÇ ELEME USULÜ

Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turundaki karşılaşmalar tek maç eleme usulüyle oynanıyor. Bu nedenle Sakaryaspor ile Arıt Kayadibispor arasındaki mücadeleden galip ayrılan takım bir üst tura yükselecek, kaybeden ise kupaya veda edecek. Normal süre sonunda eşitlik olması halinde turu geçen takım uzatma ve gerekirse penaltı atışlarıyla belirlenecek.

MAÇ BİLGİLERİ

Karşılaşma: Sakaryaspor - Arıt Kayadibispor

Organizasyon: Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu

Tarih: 6 Ekim 2026 Salı

Saat: 17.00

Stadyum: Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu, Sakarya

Yayın: A Spor (canlı ve şifresiz)