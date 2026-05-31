Sakaryaspor Olağan Genel Kurulu çıkan gerginlik nedeniyle ertelendi

SAKARYASPOR Olağan Genel Kurulu, kongrede yaşanan gerginlik nedeniyle güvenlik gerekçesiyle ileri bir tarihe ertelendi.

Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda gerçekleştirilen Sakaryaspor Olağan Genel Kurulu, yoğun katılımla başladı. Kongrede, mevcut yönetimin idari ve mali faaliyet raporları genel kurul üyelerine okunurken, seçim öncesi başkan adaylarının yönetim kurulu listelerini divan kuruluna teslim etmeleri için 10 dakikalık ara verildi.

Aranın ardından kongre üyesi olmayan bir kişinin liste vermesi üzerine kongrede gerginlik yaşandı. Sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek fiziksel müdahaleye dönüştü. Taraflar arasında yaşanan itiş kakış nedeniyle stadyumda tansiyon yükselirken, diğer katılımcılar kavgayı ayırmakta güçlük çekti.

Yaşanan olayların ardından divan kurulu, güvenlik riski oluştuğunu belirterek genel kurulu ileri bir tarihe erteledi. Kongrenin yeni tarihinin daha sonra açıklanacağı öğrenildi.

