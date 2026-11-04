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İlker Püren kimdir? Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe ekibindeki eski Sakaryaspor hocası

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İlker Püren kimdir? Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe ekibindeki eski Sakaryaspor hocası
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Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu'nun 11 kişilik teknik ekip listesinde İlker Püren de var. Sakaryaspor'u iki kez çalıştıran 43 yaşındaki antrenör, Antalyaspor ve Kasımpaşa'da da Belözoğlu'nun yanındaydı. Peki, İlker Püren kimdir, kaç yaşında, hangi takımları çalıştırdı?

Kasımpaşa'nın Süper Lig'de kalmayı garantilediği 17 Mayıs 2026 akşamı basın toplantısında konuşan isim yardımcı antrenör İlker Püren'di. Galatasaray'ı 1-0 yendikleri maçın ardından "Mesele tamamen karakter koymaktı" dedi.

Altı ay sonra Ankaralı antrenörün adı bu kez Fenerbahçe'nin teknik ekip listesinde geçiyor.

İLKER PÜREN FENERBAHÇE'YE Mİ GELİYOR?

İlker Püren, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu'nun 11 kişilik teknik ekip listesinde yer alıyor. Listeyi 4 Kasım 2026'da gazeteci Yağız Sabuncuoğlu paylaştı. Püren'in yanında Caner Erol, Hakan Özmert, Ekrem Özerk Tufan, Özden Öngün ve Eray Birniçan da var; ekibe bir yabancı antrenör daha eklenecek.

Fenerbahçe, Belözoğlu ile anlaştığını 3 Kasım 2026'da Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

İLKER PÜREN KİMDİR?

İlker Püren, TFF 1. Lig takımlarında teknik direktörlük, Süper Lig'de yardımcı antrenörlük yapmış bir futbol adamı. Antrenörlüğün ilk yıllarında Osman Özköylü'nün teknik ekiplerinde çalıştı.

Transfermarkt kayıtlarında UEFA Pro lisansı olduğu yazıyor. Takımlarında en çok 4-2-3-1 dizilişini kullandı.

İLKER PÜREN KAÇ YAŞINDA?

İlker Püren 43 yaşında. 20 Eylül 1983'te Ankara'da doğdu.

İLKER PÜREN HANGİ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI?

İlker Püren teknik direktör olarak Ankara Keçiörengücü, Sakaryaspor, Bandırmaspor, Iğdır FK, Sarıyer ve Arnavutköy Belediyespor'u çalıştırdı. İlk teknik direktörlük görevi 2020-2021'de Keçiörengücü'ndeydi.

Sakaryaspor'un başına iki kez geçti. 2022-2023 sezonuna Sakarya ekibiyle başladı, aynı sezon Bandırmaspor'a gitti. Bandırma'daki görevi Mart 2023'te bitti. Haziran 2023'ün sonunda Iğdır FK ile sözleşme imzaladı, aralık ayında da Sarıyer'in teknik direktörü oldu. Şubat 2025'te Sakaryaspor yeniden ona emanet edildi.

İLKER PÜREN EMRE BELÖZOĞLU İLE NEREDE ÇALIŞTI?

İlker Püren, Emre Belözoğlu ile önce Antalyaspor'da çalıştı. 7 Ağustos ile 8 Ekim 2025 arasında Antalya ekibinin profesyonel takım antrenörüydü.

5 Aralık 2025'ten itibaren Kasımpaşa'da Belözoğlu'nun yardımcı antrenörü oldu. Kasımpaşa, ligin 34. ve son haftasında sahasında Galatasaray'ı 1-0 yenip Süper Lig'de kaldı. Püren o maçtan sonra, Belözoğlu ile oyunculara maç öncesinde fiziksel ya da taktik bir konuyu değil karakteri vurguladıklarını anlattı.

Defne Ela Güneş
Defne Ela Güneş
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