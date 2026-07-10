Sakaryaspor, kaleci Göktuğ Baytekin'i transfer etti
Nesine 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Sakaryaspor, Beşiktaş'tan 21 yaşındaki kaleci Göktuğ Baytekin ile yeniden anlaştı. Geçen sezon kiralık olarak 3 maçta forma giyen Baytekin, yeşil-siyah formayı tekrar giyecek.
Nesine 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Sakaryaspor, Beşiktaş'tan 21 yaşındaki kaleci Göktuğ Baytekin'i yeniden renklerine kattı.
Kulübün ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Göktuğ Baytekin ile anlaşmaya varmıştır. Kendisine yeşil-siyah formamız altında başarılar dileriz. Yeniden hoş geldin Göktuğ." ifadelerine yer verildi.
Geçen sezon Beşiktaş'tan kiralanan Baytekin, 3 maçta forma giymişti.
Kaynak: AA / Mine Yıldırım