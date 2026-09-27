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Sakaryaspor, Kütahya Spor'u 2-0 yendi; Bozkurt gelişip kazanmaları gerektiğini söyledi

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Sakaryaspor, Kütahya Spor'u 2-0 yendi; Bozkurt gelişip kazanmaları gerektiğini söyledi
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Sakaryaspor, TFF 2. Lig 4. haftasında konuk ettiği Kütahya Spor Futbol Kulübü'nü 2-0 mağlup etti. Teknik Direktör Ümit Bozkurt, maç sonrası 'Hem gelişip hem de kazanmamız gerekiyor' derken, ligde şimdiye kadar kayıpsız gittiklerini ve taraftarları mutlu etmek istediklerini söyledi.

Sakaryaspor Teknik Direktörü Ümit Bozkurt, Kütahya Spor Futbol Kulübü maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Hem gelişip hem de kazanmamız gerekiyor" dedi.

TFF 2. Lig'in 4. haftasında Sakaryaspor, konuk ettiği Kütahya Spor Futbol Kulübü'nü 2-0 mağlup etti. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Sakaryaspor Teknik Direktörü Ümit Bozkurt, "Elbette rakibimiz şampiyonluk için kurulmuş rakip, ciddi bütçeler ayrılmış bir rakip. Bizim hem iyi başlamamız, hem de devam ettirip rakibin moral bozukluğundan da faydalanmamız ile birlikte galip geldiğimiz bir maçtı. Her geçen hafta biraz daha üzerine koymamız gerekiyor ve koyuyoruz diye düşünüyorum. Hem gelişip hem de kazanmamız gerekiyor. Ligde henüz oynanmamış bir sürü maç var. Çok şükür şimdiye kadar kayıpsız gidiyoruz. İnşallah bundan sonra da hafta hafta değerlendirerek ve çalışarak Sakaryaspor'a yakışır galibiyetler ve mücadeleler gösteririz. Yıllar önce Süper Lig'de Sakaryaspor'a karşı rakip olarak oynamış bir futbolcuyum. İnanın böyle taraftarları, böyle futbolseverlerin olduğu şehirler çok azaldı. Açıkçası futbol şehri olan Sakarya'yı ve taraftarları mutlu etmek istiyoruz. Bunun içinde çok çalışıyoruz. Onların seveceği, onlara layık bir mücadele gösteriyoruz. Taraftarlarımız ile bütünleştiğimiz sürece güçlü şekilde yolumuza devam edeceğimizi düşünüyorum" açıklamalarında bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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