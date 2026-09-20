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Nesine 2. Lig'de 3. hafta Kırmızı Grup'ta 6, Beyaz Grup'ta 5 maçla tamamlandı

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Nesine 2. Lig'de 3. hafta, Kırmızı Grup'ta 6 ve Beyaz Grup'ta 5 olmak üzere toplam 11 maçla tamamlandı. Haftanın sonuçları arasında KCT 1461 Trabzon FK-Ankara Demirspor 2-2, Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor-Sakaryaspor 1-3 ve Somaspor-Muşspor 1-3 gibi skorlar yer aldı.

Nesine 2. Lig'de 3. hafta yapılan 11 maçla tamamlandı.

Ligin 3. haftasında Kırmızı Grup'ta 6, Beyaz Grup'ta 5 maç yapıldı. Alınan sonuçlar şöyle:

Kırmızı Grup

KCT 1461 Trabzon FK- Ankara Demirspor: 2-2

Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor- Sakaryaspor : 1-3

Kütahyaspor-Erzincan Futbol Yatırımları: 0-1

Kırklarelispor-Beyoğlu Yeni Çarşı: 1-2

Sultan Su İnegölspor-Karacabey Belediyespor: 0-1

Fethiyespor-12 Bingölspor: 1-1

Beyaz Grup

GMG Kastamonuspor-Hatayspor: 1-0

Efor Çay Erbaaspor-Sebatspor: 3-2

68 Aksaray Belediyespor-İnegöl Kafkasspor: 1-1

Somaspor-Muşspor: 1-3

Isbaş Isparta 32-Güzide Gebzespor: 3-3

Kaynak: AA
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