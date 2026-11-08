2. Lig'de 10. hafta sonunda Seza Çimento Elazığspor ve 52 Orduspor liderliğini korudu

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Nesine 2. Lig'de 10. hafta karşılaşmaları tamamlandı.

Beyaz Grup'ta Seza Çimento Elazığspor, Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor'u 1-0 yendi ve puanını 25'e yükseltti.

Kırmızı Grup'ta ise 52 Orduspor FK, konuk ettiği Sakaryaspor'u 2-1 mağlup ederek 24 puana ulaştı.

Haftaya gruplarda lider giren Seza Çimento Elazığspor ve 52 Orduspor FK, bu sonuçlarla liderliğini sürdürdü.

Ligde puan durumu şöyle:

Beyaz Grup

O G B M A Y AV P 1.SEZA ÇİMENTO ELAZIĞSPOR 10 8 1 1 28 7 21 25 2.GÜZİDE GEBZE SPOR KULÜBÜ 10 7 3 0 21 11 10 24 3.MUŞ SPOR KULÜBÜ 10 7 2 1 29 13 16 23 4.ALİAĞA FUTBOL 10 7 1 2 19 14 5 22 5.ÇORLU SPOR 1947 10 6 2 2 19 10 9 20 6.İNEGÖL KAFKASSPOR 10 6 1 3 20 15 5 19 7.KIZILKAYA TARIM ŞANLIURFASPOR 10 5 3 2 20 12 8 18 8.EFOR ÇAY ERBAASPOR 10 5 1 4 20 15 5 16 9.MENEMEN FUTBOL KULÜBÜ 10 4 2 4 12 11 1 14 10.SEBATSPOR 10 3 3 4 20 15 5 12 11.ANKARASPOR 10 4 0 6 14 18 -4 12 12.ISBAŞ ISPARTA 32 10 3 2 5 16 21 -5 11 13.SOMASPOR 10 3 2 5 11 18 -7 11 14.68 AKSARAY BELEDİYESPOR 10 2 3 5 16 16 0 9 15.GMG KASTAMONUSPOR 10 2 1 7 7 32 -25 4 16.ARKENT ARNAVUTKÖY BELEDİYESPOR 10 0 1 9 5 22 -17 -2 17.HATAYSPOR 10 1 1 8 4 18 -14 -5 18.ADANA DEMİRSPOR 10 2 1 7 9 22 -13 -44

Not: Adana Demirspor'un 51, Hatayspor'un 9 ve GMG Kastamonuspor ile Arkent Arnavutköy Belediyesi Futbol'un 3'er puanı silinmiştir.

Kırmızı Grup

O G B M A Y AV P 1.52 ORDUSPOR FK 10 8 0 2 22 10 12 24 2.SAKARYASPOR 9 6 1 2 19 12 7 19 3.ERZİNCAN FUTBOL YATIRIMLARI 9 5 3 1 18 11 7 18 4.ADANA 01 FUTBOL KULÜBÜ 10 5 3 2 19 14 5 18 5.ANKARA DEMİRSPOR 10 5 2 3 27 15 12 17 6.AKEDAŞ KAHRAMANMARAŞ İSTİKLALSPOR 10 5 2 3 16 13 3 17 7.KCT 1461 TRABZON FK 9 4 3 2 18 14 4 15 8.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ 9 4 2 3 18 13 5 14 9.12 BİNGÖLSPOR 10 3 4 3 10 11 -1 13 10.KÜTAHYASPOR 10 4 1 5 15 19 -4 13 11.KARACABEY BELEDİYESPOR 9 3 3 3 11 16 -5 12 12.FETHİYESPOR 9 2 2 5 9 15 -6 8 13.MKE ANKARAGÜCÜ 9 2 4 3 15 13 2 7 14.SERİKSPOR 10 2 3 5 10 16 -6 6 15.KIRKLARELİSPOR 9 1 3 5 7 15 -8 6 16.SULTAN SU İNEGÖLSPOR 9 1 2 6 10 17 -7 2 17.EKİNCİLER İSKENDERUNSPOR 9 0 2 7 6 26 -20 -1

Kaynak: AA

Not: MKE Ankaragücü, Serikspor, Sultan Su İnegölspor ile Ekinciler İskenderunspor'un üçer puanı silinmiştir.