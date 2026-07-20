Sakaryaspor, defans oyuncusu Yalçın Kılınç'ı renklerine kattı
Nesine 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Sakaryaspor, 37 yaşındaki defans oyuncusu Yalçın Kılınç ile anlaşmaya vardı. Kılınç geçen sezon Mardin 1969 Spor'da forma giymişti.
Nesine 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Sakaryaspor, 37 yaşındaki defans oyuncusu Yalçın Kılınç'ı transfer etti.
Kulübün ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Yalçın Kılınç ile anlaşmaya varmıştır. Kendisine yeşil-siyah formamız altında başarılar dileriz. Hoş geldin Yalçın." ifadelerine yer verildi.
Kılınç, geçen sezon Mardin 1969 Spor'da forma giymişti.
Kaynak: AA / Mine Yıldırım