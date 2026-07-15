Sakaryaspor, forvet oyuncusu Uğur Can'ı renklerine kattı
Nesine 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Sakaryaspor, 30 yaşındaki forvet oyuncusu Uğur Can ile anlaşmaya vardığını duyurdu.
Nesine 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Sakaryaspor, 30 yaşındaki forvet oyuncusu Uğur Can'ı transfer etti.
Kulübün ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Uğur Can ile anlaşmaya varmıştır. Kendisine yeşil-siyah formamız altında başarılar dileriz. Hoş geldin Uğur." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA / Mine Yıldırım