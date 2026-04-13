Haberler

Esenler Erokspor kazandı, Sakaryaspor 1. Lig'e veda etti

Esenler Erokspor kazandı, Sakaryaspor 1. Lig'e veda etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol 1. Lig'in 35. hafta maçında Esenler Erokspor, Sakaryaspor'u 2-1 yenerek ilk 2 iddiasını sürdürdü. Bu sonuçla birlikte Sakaryaspor, 1. Lig'e veda etti.

Trendyol 1. Lig'in 35. hafta maçında Sakaryaspor ile Esenler Erokspor karşı karşıya geldi. Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Esenler Erokspor, 2-1 kazandı. 

ESENLER EROKSPOR GERİDEN GELDİ

Sakaryaspor'un golü 16. dakikada Burak Bekaroğlu'ndan gelirken, konuk ekip Esenler Erokspor bu gole 49. dakikada Recep Niyaz ile karşılık verdi. Sakaryaspor, 56. dakikada Serkan Yavuz'un kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Mücadelenin geri kalan bölümünde baskısını artıran Esenler Erokspor, aradığı golü 80. dakikada Hamza Catakovic ile buldu ve maçı kazandı. 

SAKARYASPOR KÜME DÜŞTÜ

Bu sonuçla birlikte Esenler Erokspor, puanını 68'e çıkararak Süper Lig yolunda ilk 2 sıra iddiasını sürdürdü. 33 puanda kalan Sakaryaspor ise Adana Demirspor ve Hatayspor'un ardından 1. Lig'e veda eden üçüncü takım oldu. 

Cemre Yıldız
Haberler.com
8 ilde 'Bayğaralar' suç örgütüne yönelik operasyonda 287 şüpheli yakalandı

8 şehirde dev operasyon: 300'e yakın kişi yakalandı
Ablukanın başlamasıyla iki tanker Hürmüz Boğazı'ndan geri döndü

İşte dünyanın sürüklendiği felaketin ilk kanıtı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hakkari-Van yolunda çökme: Ulaşım kontrollü sağlanıyor

Yol çöktü, ulaşım tamamen durdu
Real Madrid'de ayrılık sezon sonunda kesinleşti

Real Madrid'de ayrılık kesinleşti
İletişim Başkanlığı'ndan dezenformasyona geçit yok: İngiliz gazetesi asılsız içerikleri tüm platformlarından kaldırdı

Skandala müdahale edildi, İngiliz gazetesi haberi anında kaldırdı
Motorine indirim geldi

Sürücüler dikkat! Fiyatlar yine değişti, tarih verildi
Hakkari-Van yolunda çökme: Ulaşım kontrollü sağlanıyor

Yol çöktü, ulaşım tamamen durdu
Amatör maçta rakibine defalarca tekme atan futbolcu tutuklandı

Sen misin rakibini defalarca tekmeleyen! O futbolcunun cezası kesildi
İnfluencer eşiyle karar aldı, imamlığı bıraktı

İnfluencer eşiyle karar aldı, imamlığı bıraktı