Esenler Erokspor kazandı, Sakaryaspor 1. Lig'e veda etti

Trendyol 1. Lig'in 35. hafta maçında Sakaryaspor ile Esenler Erokspor karşı karşıya geldi. Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Esenler Erokspor, 2-1 kazandı.

ESENLER EROKSPOR GERİDEN GELDİ

Sakaryaspor'un golü 16. dakikada Burak Bekaroğlu'ndan gelirken, konuk ekip Esenler Erokspor bu gole 49. dakikada Recep Niyaz ile karşılık verdi. Sakaryaspor, 56. dakikada Serkan Yavuz'un kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Mücadelenin geri kalan bölümünde baskısını artıran Esenler Erokspor, aradığı golü 80. dakikada Hamza Catakovic ile buldu ve maçı kazandı.

SAKARYASPOR KÜME DÜŞTÜ

Bu sonuçla birlikte Esenler Erokspor, puanını 68'e çıkararak Süper Lig yolunda ilk 2 sıra iddiasını sürdürdü. 33 puanda kalan Sakaryaspor ise Adana Demirspor ve Hatayspor'un ardından 1. Lig'e veda eden üçüncü takım oldu.