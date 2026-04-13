Sakaryaspor-Esenler Erokspor maçının ardından

Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında Esenler Erokspor, Sakaryaspor'u 2-1 mağlup etti. Teknik direktör Uğur Okur, oyuncularının inancıyla ligdeki en iyi futbolu oynayabileceklerini vurguladı. Sakaryaspor'un teknik direktörü Mustafa Dalcı ise düşüş sebeplerine dair üzgün olduğunu belirtti.

Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında deplasmanda Sakaryaspor'u 2-1 mağlup eden Esenler Erokspor'un teknik direktörü Uğur Okur, oyuncularının, inançlarını ortaya koyduğunda ligin en iyi futbolunu oynayabileceklerini her maç üstüne koyarak gösterdiğini söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Okur, Sakaryaspor'un direnç göstereceğini bildiklerini, ikinci yarıdaki değişiklikler ve oyuncuların ciddiyet ortaya koymasıyla maçı çevirdiklerini ifade etti.

Hayallerinin olduğunu dile getiren Okur, "Ulaşırız ulaşmayız ama son maça kadar bunun mücadelesini vereceğimizin sözünü bizi seven insanlara verebiliriz. Maçla ilgili söylenecek çok şey var. Maç gitti geldi. Belki böyle daha iyi oluyor. Daha iyi bir enerji ve bir sonraki maç için daha ciddi bir konsantrasyon. Herkese, oyuncu arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. İnançlarını koyduklarında bu ligin en iyi futbolunu oynayabileceklerini her maç üstüne koyarak gösteriyorlar. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Sakaryaspor'a da başarılar diliyorum. Onlar gerçekten ülkemizin göz bebeği takımlarından birisi. Yiğit düştüğü yerden bir şekilde kalkar. Önemli olan hayatın devam etmesi ve dersler alınması." diye konuştu.

Sakarya cephesi

Alınan bu mağlubiyetle sezon bitimine üç hafta kala 2. Lig'e düşmesi kesinleşen Sakaryaspor'un teknik direktörü Mustafa Dalcı üzgün olduklarını dile getirdi.

Dalcı, takımın düşüş sebeplerinin sorulması üzerine şu değerlendirmeyi yaptı:

"İçerdeki Sarıyer ile İstanbulspor, deplasmanda da Serik maçının kazanılması gerekiyordu. Bu üç maçı kazanmış olsaydık başka hikayeyle karşınızda olabilirdik. Bu maçları kazanamamak bu durumları yarattı. Dönüp arkaya bakıp sorun ve sebepleri konuşmak şu an hiçbir şey ifade etmiyor. Çok üzgünüz."

Kaynak: AA / Uğur Subaşı
