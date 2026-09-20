Nesine 2. Lig'de 3. hafta sonunda Sakaryaspor ve Elazığspor liderliğe yükseldi

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Nesine 2. Lig'de tamamlanan 3. haftanın ardından Kırmızı Grup'ta Sakaryaspor, Beyaz Grup'ta ise Seza Çimento Elazığspor liderliği devraldı.

Kırmızı Grup'ta 6 puanı bulunan takımlardan averajla liderlik koltuğunda oturan 52 Orduspor, deplasmanda Adana 01 FK'ye 3-2 mağlup oldu. İkinci Sakaryaspor ise konuk olduğu AKEDAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor'u 3-1 mağlup ederek liderliğe yükseldi.

Beyaz Grup'ta haftaya altışar puanla giren takımlardan lider Aliaağa Futbol ile ikinci Seza Çimento Elazığspor karşılaştı. Mücadeleyi 5-0 kazanan Elazığ temsilcisi, puanını 9'a çıkararak liderliğe yükseldi.

Gruplarda 3. haftanın ardından oluşan puan durumları şöyle:

Kırmızı Grup

TAKIMLAR O G B M A Y AV P 1.SAKARYASPOR 3 3 0 0 8 3 5 9 2.ANKARA DEMİRSPOR 3 2 1 0 6 3 3 7 3.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI 3 2 1 0 4 2 2 7 4.52 ORDUSPOR 3 2 0 1 6 3 3 6 5.ERZİNCAN FUTBOL YATIRIMLARI 3 1 2 0 6 5 1 5 6.12 BİNGÖLSPOR 3 1 2 0 4 3 1 5 7.SERİKSPOR 3 1 2 0 4 3 1 5 8.KARACABEY BELEDİYESPOR 2 1 1 0 2 1 1 4 9.ADANA 01 FK 3 1 1 1 6 7 -1 4 10.KÜTAHYASPOR 3 1 0 2 5 4 1 3 11.KIRKLARELİSPOR 2 1 0 1 2 2 0 3 12.AKEDAŞ KAHRAMANMARAŞ İSTİKLALSPOR 3 0 2 1 3 5 -2 2 13.KCT 1461 TRABZON FK 3 0 1 2 4 6 -2 1 14.SULTAN SU İNEGÖLSPOR 3 0 1 2 3 5 -2 1 15.MKE ANKARAGÜCÜ 3 0 1 2 1 3 -2 1 16.FETHİYESPOR 3 0 1 2 2 7 -5 1 17.EKİNCİLER İSKENDERUNSPOR 2 0 0 2 1 5 -4 -2

Not: Ekinciler İskenderunspor'un 2 puanı silinmiştir.

Beyaz Grup

TAKIMLAR O G B M A Y AV P 1.SEZA ÇİMENTO ELAZIĞSPOR 3 3 0 0 10 1 9 9 2.ÇORLU SPOR 1947 3 2 1 0 7 0 7 7 3.MUŞSPOR 3 2 1 0 11 5 6 7 4.GÜZİDE GEBZESPOR 2 2 0 0 3 0 3 6 5.ALİAĞA FUTBOL 3 2 0 1 6 6 0 6 6.68 AKSARAY BELEDİYESPOR 3 1 2 0 7 4 3 5 7.KIZILKAYA TARIM ŞANLIURFASPOR 3 1 2 0 5 4 1 5 8.EFOR ÇAY ERBAASPOR 3 1 1 1 8 8 0 4 9.SOMASPOR 3 1 1 1 7 7 0 4 10.İNEGÖL KAFKASSPOR 3 1 1 1 5 5 0 4 11.MENEMEN FK 3 1 0 2 4 7 -3 3 12.ANKARASPOR 3 1 0 2 2 5 -3 3 13.SEBATSPOR 3 0 1 2 6 9 -3 1 14.ISBAŞ ISPARTA 32 2 0 0 2 1 4 -3 0 15.ARKENT ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ 3 0 0 3 1 7 -6 0 16.GMG KASTAMONUSPOR 3 1 0 2 1 8 -7 0 17.HATAYSPOR 3 0 1 2 0 3 -3 -5 18.ADANA DEMİRSPOR 3 1 1 1 3 4 -1 -44

Kaynak: AA

Not: GMG Kastamonuspor'un 3, Hatayspor'un 6, Adana Demirspor'un 48 puanı silinmiştir.