Nesine 2. Lig'de 3. hafta sonunda Sakaryaspor ve Elazığspor liderliğe yükseldi

Nesine 2. Lig'de 3. hafta sonunda Sakaryaspor ve Elazığspor liderliğe yükseldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Nesine 2. Lig'de 3. hafta tamamlandı; Kırmızı Grup'ta Sakaryaspor, Beyaz Grup'ta Seza Çimento Elazığspor liderliğe yükseldi. Sakaryaspor, Kahramanmaraş İstiklalspor'u 3-1 yenerken Elazığspor, Aliağa Futbol'u 5-0 mağlup ederek 9 puana ulaştı.
Nesine 2. Lig'de tamamlanan 3. haftanın ardından Kırmızı Grup'ta Sakaryaspor, Beyaz Grup'ta ise Seza Çimento Elazığspor liderliği devraldı.
Kırmızı Grup'ta 6 puanı bulunan takımlardan averajla liderlik koltuğunda oturan 52 Orduspor, deplasmanda Adana 01 FK'ye 3-2 mağlup oldu. İkinci Sakaryaspor ise konuk olduğu AKEDAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor'u 3-1 mağlup ederek liderliğe yükseldi.
Beyaz Grup'ta haftaya altışar puanla giren takımlardan lider Aliaağa Futbol ile ikinci Seza Çimento Elazığspor karşılaştı. Mücadeleyi 5-0 kazanan Elazığ temsilcisi, puanını 9'a çıkararak liderliğe yükseldi.
Gruplarda 3. haftanın ardından oluşan puan durumları şöyle:
Kırmızı Grup
|TAKIMLAR
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.SAKARYASPOR
|3
|3
|0
|0
|8
|3
|5
|9
|2.ANKARA DEMİRSPOR
|3
|2
|1
|0
|6
|3
|3
|7
|3.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI
|3
|2
|1
|0
|4
|2
|2
|7
|4.52 ORDUSPOR
|3
|2
|0
|1
|6
|3
|3
|6
|5.ERZİNCAN FUTBOL YATIRIMLARI
|3
|1
|2
|0
|6
|5
|1
|5
|6.12 BİNGÖLSPOR
|3
|1
|2
|0
|4
|3
|1
|5
|7.SERİKSPOR
|3
|1
|2
|0
|4
|3
|1
|5
|8.KARACABEY BELEDİYESPOR
|2
|1
|1
|0
|2
|1
|1
|4
|9.ADANA 01 FK
|3
|1
|1
|1
|6
|7
|-1
|4
|10.KÜTAHYASPOR
|3
|1
|0
|2
|5
|4
|1
|3
|11.KIRKLARELİSPOR
|2
|1
|0
|1
|2
|2
|0
|3
|12.AKEDAŞ KAHRAMANMARAŞ İSTİKLALSPOR
|3
|0
|2
|1
|3
|5
|-2
|2
|13.KCT 1461 TRABZON FK
|3
|0
|1
|2
|4
|6
|-2
|1
|14.SULTAN SU İNEGÖLSPOR
|3
|0
|1
|2
|3
|5
|-2
|1
|15.MKE ANKARAGÜCÜ
|3
|0
|1
|2
|1
|3
|-2
|1
|16.FETHİYESPOR
|3
|0
|1
|2
|2
|7
|-5
|1
|17.EKİNCİLER İSKENDERUNSPOR
|2
|0
|0
|2
|1
|5
|-4
|-2
Beyaz Grup
|TAKIMLAR
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.SEZA ÇİMENTO ELAZIĞSPOR
|3
|3
|0
|0
|10
|1
|9
|9
|2.ÇORLU SPOR 1947
|3
|2
|1
|0
|7
|0
|7
|7
|3.MUŞSPOR
|3
|2
|1
|0
|11
|5
|6
|7
|4.GÜZİDE GEBZESPOR
|2
|2
|0
|0
|3
|0
|3
|6
|5.ALİAĞA FUTBOL
|3
|2
|0
|1
|6
|6
|0
|6
|6.68 AKSARAY BELEDİYESPOR
|3
|1
|2
|0
|7
|4
|3
|5
|7.KIZILKAYA TARIM ŞANLIURFASPOR
|3
|1
|2
|0
|5
|4
|1
|5
|8.EFOR ÇAY ERBAASPOR
|3
|1
|1
|1
|8
|8
|0
|4
|9.SOMASPOR
|3
|1
|1
|1
|7
|7
|0
|4
|10.İNEGÖL KAFKASSPOR
|3
|1
|1
|1
|5
|5
|0
|4
|11.MENEMEN FK
|3
|1
|0
|2
|4
|7
|-3
|3
|12.ANKARASPOR
|3
|1
|0
|2
|2
|5
|-3
|3
|13.SEBATSPOR
|3
|0
|1
|2
|6
|9
|-3
|1
|14.ISBAŞ ISPARTA 32
|2
|0
|0
|2
|1
|4
|-3
|0
|15.ARKENT ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ
|3
|0
|0
|3
|1
|7
|-6
|0
|16.GMG KASTAMONUSPOR
|3
|1
|0
|2
|1
|8
|-7
|0
|17.HATAYSPOR
|3
|0
|1
|2
|0
|3
|-3
|-5
|18.ADANA DEMİRSPOR
|3
|1
|1
|1
|3
|4
|-1
|-44