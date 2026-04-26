Sakaryaspor-Çorum FK maçının ardından

Arca Çorum FK Teknik Direktörü Uğur Uçar: "Düşmüş rakibimiz vardı. Biz de puan hesaplamaları yapıyorduk 'Maçı kazanırsak ne olur?' diye. Rakibe saygı duyarak oynadık, güzel bir galibiyet aldık" - Sakaryaspor Teknik Sorumlusu Murat Balaban: "Bu takıma Sakaryaspor'un altyapısından 'Sakaryalı birkaç genç kazandırabilir miyiz?' düşüncesiyle bazı genç oyuncularımızı da sahaya sürdük"

Trendyol 1. Lig'in 37. haftasında Sakaryaspor'u deplasmanda 4-0 yenen Arca Çorum FK'de teknik direktör Uğur Uçar, "Düşmüş rakibimiz vardı. Biz de puan hesaplamaları yapıyorduk 'Maçı kazanırsak ne olur?' diye. Rakibe saygı duyarak oynadık, güzel bir galibiyet aldık." dedi.

Uçar, haftalar önce küme düşen rakibine geçmiş olsun dileyerek, "Sakarya camiası, güçlü camiadır. Tekrar ayağa kalkıp hak ettikleri yere geleceklerine inanıyorum." diye konuştu.

Yeşil-siyahlı kulübe başarılar dileyen Uçar, şunları kaydetti:

"Düşmüş rakibimiz vardı. Biz de puan hesaplamaları yapıyorduk 'Maçı kazanırsak ne olur?' diye. Rakibe saygı duyarak oynadık, güzel bir galibiyet aldık. Önümüzdeki Erzurumspor FK maçına hazırlanacağız, o müsabakayı da kazanıp üstteki rakibimizin puan kaybetmesini bekleyeceğiz. Ona göre play-off'taki yerimiz belli olacak. Ondan sonra da ona göre planımızı yapıp yolumuza bakacağız."

Sakaryaspor cephesi

Sakaryaspor Teknik Sorumlusu Murat Balaban ise takımın durumunun ortada olduğunu, bugün büyük bütçeye sahip bir takıma karşı oynadıklarını ve rakiplerinin play-off hedefi olduğunu belirtti.

Balaban, rakibin oyun olarak da bireysel olarak da daha üstün gözüktüğüne değindi.

Kulübe ileride sorun olmaması düşüncesiyle yabancı oyuncularla maça başladıklarını dile getiren Balaban, "Bazılarını oynatmayı düşündük. Bu takıma Sakaryaspor'un altyapısından 'Sakaryalı birkaç genç kazandırabilir miyiz?' düşüncesiyle bazı genç oyuncularımızı da sahaya sürdük." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Mine Yıldırım
