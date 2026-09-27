Sakaryaspor, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Kütahya Futbol Spor Kulübü'nü 2-0 yendi

Sakaryaspor, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Kütahya Futbol Spor Kulübü'nü 2-0 yendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 4. haftasında Sakaryaspor, kendi sahasında Kütahya Futbol Spor Kulübü'nü 2-0 mağlup etti. Sakaryaspor'un gollerini 20 ve 49. dakikalarda Berk İsmail Ünsal kaydetti.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 4. haftasında Sakaryaspor, kendi sahasında karşılaştığı Kütayha Futbol Spor Kulübü'nü 2-0 mağlup etti.
Stat: Sakarya Atatürk
Hakemler: Safa Yılmaz, Uğur Aydoğdu, Burak Menteşe
Sakaryaspor: Göktuğ Baytekin, Muhammet Ömer Çakı, Yalçın Kılınç, Serkan Odabaşoğlu, Berk İsmail Ünsal (Uğur Can dk. 63), Kerim Frei (Hakkı Türker dk. 63), İlhan Depe (Gökhan Akkan dk. 85), Salih Sarıkaya, Hasan Bilal (Mertcan Açıkgöz dk. 70), Evren Korkmaz, Barış Sağır (Abdulkerim Canlı dk. 85)
Yedekler: Hüseyin Can Toran, Muhammet Ali Özbaskıcı, Yasin Eratilla, Özgür Çoban, Mert Akoğlu
Teknik Direktör: Ümit Bozkurt
Kütahya Futbol Spor Kulübü: Hasan Hüseyin Akınay, Ercan Coşkun, Serkan Köse, Sedat Cengiz (Fatih Somuncu dk.60), Çağrı Fedai, Okan Erdik (Çınar Tarhan dk. 61), Mehmet Yiğit, Burak Altıparmak (Onur İnan dk. 81), Halil İbrahim Sönmez(Emir Can Çelik dk. 60), Abdurrahman Canlı, Semih Karadeniz
Yedekler: Emrehan Ceylan, Bora Yağız Aydın, Berk Yıldız, Adem Yeşilyurt, Aykut Çift, Şemsettin Ender Kılıç
Teknik Direktör: Erkan Sözeri
Goller: Berk İsmail Ünsal (dk. 20 ve 49) (Sakaryaspor)
Sarı kartlar: Salih Sarıkaya (Sakaryaspor), Ercan Coşkun, Mehmet Yiğit, Serkan Köse (Kütahya Futbol Spor Kulübü)