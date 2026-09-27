Nesine 2. Lig'de 4. hafta sonunda Sakaryaspor ve Elazığspor liderliğini korudu

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Nesine 2. Lig'de tamamlanan 4. hafta maçlarının ardından Kırmızı Grup'ta Sakaryaspor, Beyaz Grup'ta ise Seza Çimento Elazığspor liderliğini korudu.

Kırmızı Grup'ta haftaya 9 puanla lider giren Sakaryaspor, sahasında Kütahyaspor'u 2-0 yenerek 4'te 4 yaptı ve koltuğunu korudu.

Beyaz Grup'ta ise haftaya lider giren Seza Çimento Elazığspor, deplasmanda en yakın takipçisi Güzide Gebzespor ile 0-0 berabere kaldı. Elazığ temsilcisi 10, Kocaeli temsilcisi ise 8 puana yükseldi. Haftaya 7 puanla üçüncü giren Muşspor ise sahasında 68 Aksaray Belediyespor'u 3-2 mağlup ederek puanını 10'a çıkardı. Sonuçların ardından Elazığspor averajla liderliğini koruruken, Muş temsilcisi ikinciliğe yükselerek zirve takibini sürdürdü.

Gruplarda sona eren haftanın ardından oluşan puan durumları şöyle:

Kırmızı Grup

TAKIMLAR O G B M A Y AV P 1.SAKARYASPOR 4 4 0 0 10 3 7 12 2.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI 4 3 1 0 9 2 7 10 3.ANKARA DEMİRSPOR 4 2 1 1 9 7 2 7 4.ADANA 01 4 2 1 1 10 10 0 7 5.52 ORDUSPOR FK 4 2 0 2 6 4 2 6 6.ERZİNCAN FUTBOL 4 1 3 0 6 5 1 6 7.12 BİNGÖL SPOR 4 1 2 1 5 5 0 5 8.SERİKSPOR 4 1 2 1 4 4 0 5 9.AKEDAŞ KAHRAMANMARAŞ İSTİKLALSPOR 4 1 2 1 4 5 -1 5 10.MKE ANKARAGÜCÜ 4 1 1 2 5 4 1 4 11.KIRKLARELİSPOR 3 1 1 1 2 2 0 4 12.KCT 1461 TRABZON FK 4 1 1 2 6 7 -1 4 13.KARACABEY BELEDİYESPOR 3 1 1 1 3 5 -2 4 14.FETHİYESPOR 4 1 1 2 3 7 -4 4 15.KÜTAHYASPOR 4 1 0 3 5 6 -1 3 16.SULTAN SU İNEGÖLSPOR 3 0 1 2 3 5 -2 1 17. EKİNCİLER İSKENDERUNSPOR 3 0 0 3 1 10 -9 -2

Not: Ekinciler İskenderunspor'un 2 puanı silinmiştir.

Beyaz Grup

TAKIMLAR O G B M A Y AV P 1.SEZA ÇİMENTO ELAZIĞSPOR 4 3 1 0 10 1 9 10 2.MUŞ SPOR KULÜBÜ 4 3 1 0 14 7 7 10 3.ALİAĞA FUTBOL 4 3 0 1 8 7 1 9 4.GÜZİDE GEBZESPOR 4 2 2 0 6 3 3 8 5.ÇORLU SPOR 1947 4 2 1 1 8 3 5 7 6.EFOR ÇAY ERBAASPOR 4 2 1 1 11 8 3 7 7.İNEGÖL KAFKASSPOR 4 2 1 1 9 6 3 7 8.SOMASPOR 4 2 1 1 8 7 1 7 9.MENEMEN FK 4 2 0 2 5 7 -2 6 10.68 AKSARAY BELEDİYESPOR 4 1 2 1 9 7 2 5 11.KIZILKAYA TARIM ŞANLIURFASPOR 4 1 2 1 6 6 0 5 12.ISBAŞ ISPARTA 32 4 1 1 2 7 8 -1 4 13.ANKARASPOR 4 1 0 3 2 6 -4 3 14.SEBATSPOR 4 0 1 3 6 10 -4 1 15.ARKENT ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ 4 0 0 4 1 9 -8 0 16.GMG KASTAMONUSPOR 4 1 0 3 2 12 -10 0 17.HATAYSPOR 4 1 1 2 2 3 -1 -2 18.ADANA DEMİRSPOR 4 1 1 2 3 7 -4 -44

Kaynak: AA

Not: GMG Kastamonuspor 3, Hatayspor 6, Adana Demirspor'un 48 puanı silinmiştir.