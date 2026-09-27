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Nesine 2. Lig'de 4. hafta sonunda Sakaryaspor ve Elazığspor liderliğini korudu

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Nesine 2. Lig'de tamamlanan 4. haftada Kırmızı Grup'ta Sakaryaspor, Beyaz Grup'ta Seza Çimento Elazığspor liderliğini korudu. Sakaryaspor Kütahyaspor'u 2-0 yendi; Elazığspor, Güzide Gebzespor ile 0-0 berabere kalarak averajla zirvede kaldı.

Nesine 2. Lig'de tamamlanan 4. hafta maçlarının ardından Kırmızı Grup'ta Sakaryaspor, Beyaz Grup'ta ise Seza Çimento Elazığspor liderliğini korudu.

Kırmızı Grup'ta haftaya 9 puanla lider giren Sakaryaspor, sahasında Kütahyaspor'u 2-0 yenerek 4'te 4 yaptı ve koltuğunu korudu.

Beyaz Grup'ta ise haftaya lider giren Seza Çimento Elazığspor, deplasmanda en yakın takipçisi Güzide Gebzespor ile 0-0 berabere kaldı. Elazığ temsilcisi 10, Kocaeli temsilcisi ise 8 puana yükseldi. Haftaya 7 puanla üçüncü giren Muşspor ise sahasında 68 Aksaray Belediyespor'u 3-2 mağlup ederek puanını 10'a çıkardı. Sonuçların ardından Elazığspor averajla liderliğini koruruken, Muş temsilcisi ikinciliğe yükselerek zirve takibini sürdürdü.

Gruplarda sona eren haftanın ardından oluşan puan durumları şöyle:

Kırmızı Grup

TAKIMLAROGBMAYAVP
1.SAKARYASPOR4400103712
2.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI431092710
3.ANKARA DEMİRSPOR42119727
4.ADANA 014211101007
5.52 ORDUSPOR FK42026426
6.ERZİNCAN FUTBOL41306516
7.12 BİNGÖL SPOR41215505
8.SERİKSPOR41214405
9.AKEDAŞ KAHRAMANMARAŞ İSTİKLALSPOR412145-15
10.MKE ANKARAGÜCÜ41125414
11.KIRKLARELİSPOR31112204
12.KCT 1461 TRABZON FK411267-14
13.KARACABEY BELEDİYESPOR311135-24
14.FETHİYESPOR411237-44
15.KÜTAHYASPOR410356-13
16.SULTAN SU İNEGÖLSPOR301235-21
17. EKİNCİLER İSKENDERUNSPOR3003110-9-2
Not: Ekinciler İskenderunspor'un 2 puanı silinmiştir.

Beyaz Grup

TAKIMLAROGBMAYAVP
1.SEZA ÇİMENTO ELAZIĞSPOR4310101910
2.MUŞ SPOR KULÜBÜ4310147710
3.ALİAĞA FUTBOL43018719
4.GÜZİDE GEBZESPOR42206338
5.ÇORLU SPOR 194742118357
6.EFOR ÇAY ERBAASPOR421111837
7.İNEGÖL KAFKASSPOR42119637
8.SOMASPOR42118717
9.MENEMEN FK420257-26
10.68 AKSARAY BELEDİYESPOR41219725
11.KIZILKAYA TARIM ŞANLIURFASPOR41216605
12.ISBAŞ ISPARTA 32411278-14
13.ANKARASPOR410326-43
14.SEBATSPOR4013610-41
15.ARKENT ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ400419-80
16.GMG KASTAMONUSPOR4103212-100
17.HATAYSPOR411223-1-2
18.ADANA DEMİRSPOR411237-4-44
Not: GMG Kastamonuspor 3, Hatayspor 6, Adana Demirspor'un 48 puanı silinmiştir.

Kaynak: AA
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