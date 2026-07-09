Haberler

Salih Sarıkaya, Erzurumspor FK'ya veda etti

Salih Sarıkaya, Erzurumspor FK'ya veda etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2024-2025 sezonu başında Altay'dan Erzurumspor FK'ya transfer olan sağ bek Salih Sarıkaya, sözleşmesinin sona ermesinin ardından yayımladığı mesajla camiaya veda etti. 28 yaşındaki futbolcu, kariyerine 2. Lig ekiplerinden Sakaryaspor'da devam edecek.

2024-2025 sezonu başında Altay'dan Erzurumspor FK'ya transfer olan sağ bek Salih Sarıkaya, mavi-beyazlı ekiple sözleşmesinin sona ermesinin ardından yayımladığı mesajla camiaya veda etti. 28 yaşındaki futbolcu, kariyerine 2. Lig ekiplerinden Sakaryaspor'da devam edecek.

İki sezon boyunca Erzurumspor FK formasını terleten Salih Sarıkaya, bu süreçte toplam 31 maçta kadroya girdi. Deneyimli futbolcu, 8 karşılaşmada ilk 11'de görev alırken 1 gol kaydetti ve 1 kez sarı kart gördü.

"Erzurumspor'a gönülden başarılar diliyorum"

Salih Sarıkaya, yayımladığı veda mesajında, "Her vedanın içinde biraz hüzün ve biraz da tarifsiz bir gurur vardır. Erzurum'da geçirdiğim süre boyunca bana kendimi evimde hissettiren herkese yürekten teşekkür ediyorum. Birlikte yaşadığımız şampiyonluk, paylaştığımız sevinçler ve unutulmayacak hatıralar hayatım boyunca benimle olacak. Başta büyük Erzurumspor FK ailesine, birlikte mücadele ettiğim takım arkadaşlarıma, teknik ekibimize, kulüp çalışanlarımıza ve en önemlisi her şartta yanımızda olan kıymetli Dadaşlara sonsuz teşekkür ederim. Desteğinizi, sevginizi ve bize verdiğiniz gücü hiçbir zaman unutmayacağım. Erzurumspor'a gönülden başarılar diliyorum. İnşallah Süper Lig'de de hak ettiği yerde olur, nice başarılar ve güzel günler yaşar. Hakkınızı helal edin. Sevgi ve saygılarımla" ifadelerini kullandı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD 90 askeri hedefi vurdu, İran'dan Kuveyt ve Bahreyn'deki üslere misilleme geldi

Savaş kızışıyor! 90 askeri hedef vuruldu, Trump'tan yeni tehdit geldi
Trump'tan F-35 için U dönüşü gibi açıklama: Henüz tamamen karar vermedim

Trump'a bak sen! Geldiği gün başka konuştu, ayrıldığı gün başka
Ankara'dan eski uçakla ayrıldı, İngiltere'de yeniden değiştirdi

Trump'tan gece yarısı gizemli hamle! Gerekçesi kimseyi tatmin etmedi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump'tan diplomasi tarihine geçecek gaf! Öyle bir ülkeye 'İslam Cumhuriyeti' dedi ki...

Tarihe geçecek gaf! Öyle bir ülkeye "İslam Cumhuriyeti" dedi ki...
Trump: İran az önce beni aradı, anlaşma yapmak istiyorlar

Dünyanın beklediği haberi uçakta verdi: Az önce beni arayıp...
Hamaney'in naaşı Kerbela'ya getirildi: Katılanların sayısı şok etti

Hamaney'in naaşı Kerbela'ya getirildi: Katılanların sayısı şok etti
Bukele'den tarihe geçen operasyon! 167 milyon dolarlık uyuşturucu ele geçirildi

Bukele düğmeye bastı! Ülke tarihinde böylesi görülmedi
Alevler bir anda etrafı sardı! Canlarını son anda kurtardılar

Alevler bir anda etrafı sardı! Canlarını son anda kurtardılar
İzlanda Başbakanı, Külliye'ye hayranlıkla bakmakta haklıymış! İşte ülkesindeki makam binası

Külliyeye hayran kalmakta haklıymış! İşte başbakanın makam binası
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunan gazeteciye: Gözlerinden tanırız

Gazetecinin Yunanlı olduğunu öğrenince söylediği kahkahaya boğdu