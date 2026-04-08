Trendyol 1. Lig: Ümraniyespor: 2 Sakaryaspor: 0

Trendyol 1. Lig: Ümraniyespor: 2 Sakaryaspor: 0
Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında Ümraniyespor, evinde Sakaryaspor'u 2-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Golleri Batuhan Çelik ve Kosoko kaydetti.

Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında Ümraniyespor, evinde karşılaştığı Sakaryaspor'u 2-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

30. dakikada ceza sahası sol tarafından Atalay son çizgiye inerek kale önüne yerden pasını çıkardı. Topu uzaklaştırmak isteyen Burak'ın kayarak ters dokunuşunda meşin yuvarlak yan direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.

45+1. dakikada sağ taraftan Ali Turap'ın pasında ceza yayının önünde sırtı dönük topu alan Batuhan, rakibinden sıyrılıp yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

47. dakikada sol taraftan Batuhan ile verkaç yapıp kale önünde kaleciyle karşı karşıya kalan Kosoko'nun vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 2-0

63. dakikada Bardhi'nin pasında ceza sahası sağ çaprazında müsait pozisyonda topla buluşan Benny'nin uzak direğe bekletmeden şutunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

77. dakikada sol taraftan Emrecan'ın ön direğe ortasında doğrudan kaleye yönelen meşin yuvarlak direğe çarpıp oyun alanına döndü.

Stat: Ümraniyespor

Hakemler: Fatih Tokail, İbrahim Ethem Potuk, Kadir Demir

Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Ali Turap Bülbül, Yusuf Kocatürk, Glumac, Emre Kaplan, Serkan Göksu (Bardhi dk. 61), Djokanovic (Hoti dk. 71), Atalay Babacan (Yusuf Deniz Şaş dk. 80), Benny, Kosoko (Soukou dk. 81), Batuhan Çelik (Barış Ekincier dk. 80)

Yedekler: Übeyd Adıyaman, Mustafa Eser, Burak Öksüz, Oğuz Yıldırım, Talha Bartu Özdemir

Teknik Direktör: Tayfun Rıdvan Albayrak

Sakaryaspor: Szumski, Serkan Yavuz, Burak Bekaroğlu, Salih Dursun, Ruan (Zwolinski dk. 54), Emre Demir (Haydar Karataş dk. 73), Pena, Arif Kocaman (Emrecan Terzi dk. 46), Kwabena (Alparslan Demir dk. 81), Kerem Şen (Fofana dk. 54), Poyraz Yıldırım

Yedekler: Ataberk Dadakdeniz, Doğukan Tuzcu, Mirza Cihan, Soro, Selim Kütük

Teknik Direktör: Mustafa Dalcı

Goller: Batuhan Çelik (dk. 45+1), Kosoko (dk. 47) (Ümraniyespor)

Sarı kart: Burak Bekaroğlu (Sakaryaspor) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
500

