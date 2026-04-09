Haberler

Sakaryaspor Başkanı Zengin, kulübün son durumunu değerlendirdi Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor'da kulüp başkanı Enes Zengin, ligde kalma şanslarının devam ettiğini belirterek, "Matematiksel olarak düşmedik ama eğer böyle bir şey olursa bu sorumluluğu ben ve yönetimim üstümüze alıyoruz." dedi.

Zengin, Rüstemler Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, zor bir dönemde göreve geldiklerini ve sorunları çözmek için ellerinden geleni yaptıklarını dile getirdi.

Kulübün sağlıklı bir yapıya kavuşturulması gerektiğini aktaran Zengin, göreve geldiklerinden bu yana 132 milyon lira ödeme yaptıklarını söyledi.

Geçmiş dönemlerden kalan haciz dosyalarının inceleneceğini belirten Enes Zengin, adeta bir enkaz devraldıklarını dile getirerek, "Matematiksel olarak düşmedik ama eğer böyle bir şey olursa bu sorumluluğu ben ve yönetimim üstümüze alıyoruz. Bu takımı düştüğü yerden Allah'ın izniyle taraftarıyla, şehriyle, gerçekten Sakaryaspor'u sevenlerle kaldırırız." diye konuştu.

Yaptıkları olumlu işler sonucunda transfer yasağını kaldırdıklarını anlatan Zengin, nifakla yönetimi parçalamak isteyenlere izin vermeyeceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Mine Yıldırım
Ateşkesin ardından Hamaney'den ilk açıklama

Ateşkesin ardından Hamaney'den Trump'ı kızdıracak açıklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Töre cinayetinde kan donduran detaylar! 4 çocuktan 3'ünün babası kaynı çıktı

Töre cinayetinde kan donduran detaylar! 3 çocuğun babası kaynı çıktı
Bakan Şimşek 'vergi affı' ile ilgili çok net konuştu

Bakan Şimşek "vergi affı" ile ilgili çok net konuştu
Görüntüyü izleyen herkes aynı yorumu yapıyor

Görüntüyü izleyen herkes aynı yorumu yapıyor
Bursa Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti! Başkanvekili Şahin Biba oldu

Bir büyükşehir belediyesi daha AK Parti'ye geçti
Töre cinayetinde kan donduran detaylar! 4 çocuktan 3'ünün babası kaynı çıktı

Töre cinayetinde kan donduran detaylar! 3 çocuğun babası kaynı çıktı
Polislere yönelik alaycı ifade kullandığı gerekçesiyle tutuklanan şüphelinin ifadesi ortaya çıktı

Çatışmaya giren polisle alay eden şüphelinin savunması daha skandal
Kız öğrenciyi ''Çok ateşlisin'' diyerek taciz etti, salondakiler kahkaha attı

Kız öğrenciyi ''Çok ateşlisin'' diyerek taciz etti, salondakiler güldü