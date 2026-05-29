Tuncay Şanlı başkan oluyor

Sakaryaspor'da pazar günü yapılacak olağan seçimli genel kurul öncesinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe'deki görevinden kısa süre önce ayrılan Tuncay Şanlı'nın, Sakaryaspor başkanlığı için çalışma yürüttüğü ve adaylık hazırlığında olduğu öne sürüldü.

SAKARYASPOR'DA SEÇİM HEYECANI

Sakaryaspor'da gözler pazar günü gerçekleştirilecek olağan seçimli genel kurula çevrildi. Yeşil-siyahlı kulübün yeni yönetiminin belirleneceği kongre, pazar günü saat 14.00'te çoğunluk şartı aranmaksızın yapılacak. Kongre öncesinde başkan adaylarına ilişkin belirsizlik sürerken, camiada büyük yankı uyandıran bir gelişme yaşandı.

TUNCAY ŞANLI BAŞKANLIK İÇİN KOLLARI SIVADI

Sakaryaspor'da daha önce üç farklı dönemde teknik direktör olarak görev yapan Tuncay Şanlı'nın, bu kez başkanlık için harekete geçtiği öğrenildi. Son olarak Fenerbahçe'de altyapı gelişim antrenörlüğü görevinde bulunan Şanlı'nın, kulübün geleceği için yönetim oluşturma çalışmalarına başladığı belirtildi.

FENERBAHÇE'DEN AYRILDIKTAN SONRA İLK HAMLE

25 Mayıs tarihinde Fenerbahçe'deki görevinden ayrılan Tuncay Şanlı'nın, seçim öncesinde kapsamlı bir liste hazırlığı yaptığı ifade edildi. Halk54'ün haberine göre Şanlı'nın, seçim tarihine kadar yönetim listesini netleştirmesi halinde başkan adaylığını resmen açıklaması bekleniyor.

CAMİADA MERAKLA TAKİP EDİLİYOR

Sakaryaspor ile özdeşleşen isimlerden biri olan Tuncay Şanlı'nın başkanlık için devreye girmesi, yeşil-siyahlı camiada heyecan yarattı. Şanlı'nın kulübün yönetimine talip olması halinde seçim yarışının daha da hareketlenmesi bekleniyor.