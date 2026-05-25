2025-2026 Sezonu Ziraat Türkiye Kupası ve Trendyol 1. Lig tescil edildi

Türkiye Futbol Federasyonu, 2025-2026 sezonu Ziraat Türkiye Kupası ve Trendyol 1. Lig sonuçlarını tescil etti. Trabzonspor kupa şampiyonu olurken, Erzurumspor, Amed Sportif ve Çorum FK Süper Lig'e yükseldi; Serik Spor, Sakaryaspor, Hatayspor ve Adana Demirspor ise 2. Lig'e düştü.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2025-2026 Sezonu Ziraat Türkiye Kupası ve Trendyol 1. Lig'in tescil edildiğini açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2025-2026 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası ve Trendyol 1. Lig müsabaka sonuçlarının, hakem raporlarındaki sonuçlara ve bu sonuçlar esas alınarak düzenlenen puan cetvellerine göre, Futbol Müsabaka Talimatı'nın 26. Maddesi hükmü gereğince tesciline,

Buna göre;

Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Trabzonspor Kulübü'nün Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu olarak tesciline,

2025-2026 Sezonu Trendyol 1. Lig puan cetvelinin ekteki şekli ile tesciline,

Trendyol 1. Lig müsabakaları sonucunda puan cetvelinde ilk 2 sırada yer alan Erzurumspor Futbol Kulübü ile Amed Sportif Faaliyetler ve play-off müsabakaları sonucunda başarılı olan Çorum FK takımlarının Trendyol Süper Lig'e yükseltilmelerine,

Trendyol 1. Lig müsabakaları sonucunda puan cetvelinde son 4 sırada yer alan Serik Spor Futbol, Sakaryaspor, Hatayspor ve Adana Demirspor takımlarının Nesine 2. Lig'e düşürülmelerine,

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun 25 Mayıs 2026 tarih ve 74 sayılı toplantısında karar verilmiştir." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
