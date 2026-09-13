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TFF 2. Lig: Sakaryaspor: 2 - Adana 01 Futbol Kulübü SK: 0

TFF 2. Lig: Sakaryaspor: 2 - Adana 01 Futbol Kulübü SK: 0
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TFF 2. Lig Kırmızı Grup’un 2. haftasında Sakaryaspor, sahasında Adana 01 Futbol Kulübü SK’yı 2-0 mağlup etti.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 2. haftasında Sakaryaspor, sahasında Adana 01 Futbol Kulübü SK'yı 2-0 mağlup etti.

Stat: Sakarya Atatürk

Hakemler: Mehmet Terece, Vedat Güneş, Murat Demir

Sakaryaspor: Göktuğ Baytekin, Muhammet Ömer Çakı, Yalçın Kılınç, Berk İsmail Ünsal (Uğur Can dk. 77), Kerim Frei, İlhan Depe (Muhammet Özbaskıcı dk. 80), Abdulkerim Canlı (Serkan Odabaşoğlu dk. 56), Salih Sarıkaya, Evren Korkmaz, Mertcan Açıkgöz (Hasan Bilal dk. 56), Barış Sağır

Adana 01 Futbol Kulübü SK: Taha Cengiz Demirtaş, Erkan Sasa, Batuhan Özduran, Emre Keleşoğlu, Hakan Demir (Ege Araç dk. 67), Atamer Bilgin (Talha Özler dk. 82), Emre Sağlık (Ali Emirhan Akçay dk. 73), Tuna Sezen, Mehmet Ali Büyüksayar (Mikail Arslan dk. 67), Yusuf Abdioğlu, Samed Ali Kaya (İshak Kurt dk. 67)

Goller: Kerim Frei (dk. 84), Uğur Can (dk. 90+1) (Sakaryaspor)

Kırmızı kart: Batuhan Özduran (dk. 82) (Adana 01 Futbol Kulübü SK)

Sarı kartlar: Muhammet Ömer Çakı, İlhan Depe (Sakaryaspor), Erkan Sasa (Adana 01 Futbol Kulübü SK)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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