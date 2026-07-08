Haberler

Sakaryaspor, 3 futbolcuyu renklerine bağladı

Sakaryaspor, 3 futbolcuyu renklerine bağladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Sakaryaspor, yeni sezon öncesi Salih Sarıkaya, Barış Sağır ve Abdulkerim Canlı'yı kadrosuna kattı.

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Sakaryaspor, kadrosuna 3 yeni oyuncu kattığını açıkladı.

2025-2026 sezonunda Trendyol 1. Lig'den düşen Sakarayspor, 3 yeni oyuncuyu renklerine bağladığını açıkladı. 3 Temmuz tarihinde gerçekleşen kongrede Ümit Bozkurt ile anlaşmaya vardığını açıklayan yeşil-siyahlı yönetim, yeni teknik direktörün ardından oyuncu transferleri ile sezona hazırlanıyor. Yeşil-siyahlı ekip, geçtiğimiz sezon Erzurumspor FK forması giyen 28 yaşındaki sağ bek Salih Sarıkaya'yı, kariyerinde Karşıyaka ve Vanspor FK gibi takımlarda forma giyen, son olarak Mardin 1969 Spor'da şampiyonluk yaşayan 31 yaşındaki Barış Sağır ve son olarak Isparta 32 Spor'da gösterdiği performansla dikkat çeken 28 yaşındaki Abdulkerim Canlı'yı renklerine bağladığını açıkladı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
NATO Liderler Zirvesi'nin sonuç bildirgesi yayımlandı! 50 milyar dolarlık yeni tedarik anlaşması

Sonuç bildirgesi yayımlandı! Milyar dolarlık yeni anlaşma
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Takımı elenince tribünde yaptığı hareket olay oldu

Takımı elenince tribünde yaptığı hareket olay oldu
Ortadoğu uzmanı gazeteci Feyza Gümüşdoğulu: Ankara Zirvesi NATO'nun geleceği açısından tarihi öneme sahip

Ortadoğu uzmanı gazeteciden NATO Zirvesi değerlendirmesi
NATO Zirvesine damga vuran lezzetler Şef Hüseyin Okatan'ın elinden çıktı

NATO Zirvesine damga vuran lezzetler onun elinden çıktı
Trump'a bak sen! Liderler zirvesinde bu konulardan hiçbirine değinmemiş

Trump'a bak sen! Salondan sızan ilk bilgiler dünyayı şaşkına çevirdi
Aile fotoğrafında dikkat çeken an! Meloni, Trump'ı görünce başını çevirdi

Zirveye damga vuran görüntü! Meloni'nin hareketine dikkat
ROKETSAN, Assan Group'u 471 milyon dolara satın aldı

TMSF satışa çıkardı, Türk devi rekor teklifle satın aldı
İşte Macron'un güneş gözlüğünü hiç çıkarmamasının nedeni

Ankara'da gözlüğünü hiç çıkarmadı! Nedeni belli oldu